Münster -

Nein, gute Erinnerungen haben die WWU Baskets Münster nicht an Lok Bernau. Am zweiten Spieltag hatte der Pro-B-Ligist seinen ersten Auswärtssieg eigentlich schon in der Tasche, ehe Nolan Adekunle mit der Schlusssirene den Münsteranern den Erfolg aus den Händen riss. Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen – und die Baskets wollen Revanche.