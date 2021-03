Beim 85:86 gegen Bochum fehlt den WWU Baskets nur die Belohnung

Baskets-Guard Marck Coffin (29) gehört seit Juli 2019 zum Team und ist in dieserSerie zweitbester Werfer (255 Punkte) sowie zweitbester Rebounder (107).

Haben Sie heute ein echtes Spitzenspiel erlebt?

Coffin: Ja, aus unserer Sicht waren gerade der Start und insgesamt die ganze ersteHalbzeit sehr gut. Wir waren bestens vorbereitet und haben umgesetzt, was angesagtwar. Gerade im ersten Viertel hatten wir kaum Ballverluste.

Wie kann man sich dann dieses dritte Viertel erklären?

Coffin: Bochum kam so aus der Kabine, wie das fast zu erwarten war, das muss man sagen. Und auch anerkennen, was für eine Klasse dieser Gegner bietet, wenner so intensiv agiert. Dann wird es für jeden Konkurrenten schwer. Da ist sehr vielEnergie im Spiel und diese Eigenschaft macht wirklich etwas aus.

Waren am Ende auch Kleinigkeiten ausschlaggebend?

Coffin: Das ist dann so in so einem Duell, das allen viel abverlangt. Sicher gab esauch Entscheidungen, die uns gestört haben. Man muss immer versuchen, denSpielleitern erst gar keine Chance zu geben, so zu schiedsen.Was unser Spiel angeht, kann die Angriffsquote sicher seine bessere sein alsheute. Auch haben wir hier und da den Ball zu lange gehalten statt schnell zu passen.