Der Countdown läuft, am Sonntag endet die Corona-Zwangspause der WWU Baskets, die bislang glücklicherweise gesund durch die Krise gekommen sind – aber auf die angeschlagenen Gegner warten mussten. Am Wochenende qualifizierten sich Hinrunden-Primus Bochum und Hanau für die nächste Viererrunde, am Freitag komplettieren die „kleinen“ Bayern, Nord-Konkurrent TSK 49ers oder Coburg das Zweitrunden-Quartett. Am Sonntag (16 Uhr) ist endlich wieder Crunchtime am Berg Fidel – mit hungrigen Baskets, wie die beiden 29-jährigen Routiniers Thomas Reuter und Marc Coffin gut gelaunt zu berichten wissen. Wie manövriert die Mannschaft durch die dreiwöchige Pause, wer hält die Stimmung hoch, wer sorgt für den positiven Stress? Stimmung weiter positiv Marc Coffin: Wir haben in der Mannschaft ein sehr gutes Gleichgewicht aus jungen und erfahrenen Spielern. Da bleibt die Stimmung positiv. Alle unterstützen sich gegenseitig. Thomas Reuter: Das ist insgesamt unser Teamkonzept: Vieles ruht bei uns auf mehreren Schultern. Jeder kommt zum Training und will positive Stimmung und Spaß verbreiten.