Aus und vorbei: WWU Baskets Münster verpassen in Bochum den Aufstieg

Aus und vorbei. Die WWU Baskets Münster haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro A verpasst, verloren nach dem 89:84 Erfolg im Hinspiel nun am Sonntag das 2. Playoff-Halbfinale bei den VfL SparkassenStars Bochum mit 84:97 (38:43). Acht Zähler fehlten am Ende der Mannschaft von Trainer Philipp Kappenstein , die einmal mehr unglaublichen Charakter gezeigt hatte. Vergebens, die Aufstiegspartie stieg im Schatten des Ruhrstadions in blau und weiß.

Als hätte dieses fünfte Aufeinandertreffen im Vorfeld nicht schon für ausreichend Nervenkitzel gesorgt, wurde die Geduld der Baskets schon bei der Anreise durch einen Stau auf der A 43 auf die Probe gestellt. Eine Stunde vor Anpfiff rollte der Bus endlich auf den Parkplatz der Rundsporthalle – und verspätet fanden die Kappenstein-Schützlinge auch in die Partie. Meldeten sich erstmals nach gut 90 Sekunden und zuvor zwei Turnovern durch den Dunking von Malcolm Delpeche auf der Anzeigetafel an. Da stand es 2:4, wenig später dann nach dem zweiten Dreier von Lars Kamp und dem Freiwurf von Miquel Servera 2:10 (5.). Leichte Korberfolge gestattete Bochum dem Gast nicht, machte von Beginn an richtig Dampf.

Münster lief direkt mal wieder der Musik hinterher und hatte dazu früh Foulprobleme (Cosmo Grühn und Malcolm Delpeche je zwei). Nein, dieser Start war nichts. Beim 4:14 war es gar erstmals zweistellig, die Baskets bekamen keinen Fuß auf das Bochumer Parkett. Dazu kam der eine oder andere harte Pfiff gegen sie – als Folge stand es 1:32 Minuten vor dem Ende des ersten Viertels 6:18, nach zehn Minuten sogar 9:24. Kein Dreier fand sein Ziel, die Trefferquote aus dem Feld lag bei 27 Prozent, eine schlechtere Rebound-Bilanz (10:15) und sieben Ballverluste – so durfte es nicht weiter, die Pro A war in weite Ferne gerückt.

Ein dickes Brett, das Münster hier also wieder bohren musste. Denn auch im zweiten Abschnitt war Besserung nicht in Sicht. Im Gegenteil, der VfL blieb aggressiv und dominant, hatte das Geschehen und den Gegner komplett im Griff (31:13/14.). Es ging für Münster in dieser Phase um Schadensbegrenzung. Es folgte in der Tat eine Phase, in der sich der Gast ein wenig freizuschwimmen schien, Jasper Günther stellte mit sechs Zählern auf 24:35. Doch das zarte Pflänzchen, das die Baskets da ausgesät hatten, zertrampelten sie umgehend wieder: Ballverlust Günther, Ballverlust Coffin – und schon betrug der Rückstand satte 17 Punkte (24:41/17.).

Die Kappenstein-Truppe stand mit dem Rücken zur Wand. Eine Position, die sie kennen, mit der sie umgehen können. Erst brachte sie ein 6:0-Lauf heran, nach dem 43:30 durch Spielmacher Niklas Geske war es dann eine 8:0-Serie, die für den Halbzeitstand sorgte. Nach 60 der 80 Halbfinal-Minuten war es unter Berücksichtigung des Hinspiel-Ergebnisses total ausgeglichen. Mehr an Spannung ging kaum, unfassbar, was die beiden Mannschaften hier ablieferten.

Der Wahnsinn, er nahm seinen Lauf. Nach dem Dunking von Adam Touray zum 40:43 hatte Münster erstmals wieder einen Fuß in der Pro-A-Tür, den der von Geske angeführte VfL direkt wieder rauskickte (47:58/26.). Die Baskets aber leisteten auch immer wieder freundlich Unterstützung, die Turnovers (etwa von Jan König beim Einwurf) taten richtig weh. Es ging hoch, es ging runter – nicht nur bei den Abständen, auch auf dem Feld war das Tempo weiter ungemein hoch. Wer hatte mehr Körner? Wer hatte in der Hektik den kühleren Kopf? Wieder Münster?

Nicht vorherzusagen in diesem hin- und herwogenden, einem Finale würdigen Duell, das 6:23 Minuten vor dem Ende gesamtgesehen wieder ausgeglichen war (70:75), obwohl Münster einmal nach Günthers Korb geführt hatte (70:69). Und als der Dreier von Miquel Servera sein Ziel fand, fing die Partie richtig Feuer: Delpeche foulte unter dem Korb Johannes Joos unsportlich, dieser kassierte aufgebracht ein technisches Foul. Nach den dazugehörenden Freiwürfen stand es 71:81 – Vorteil Bochum, bei noch fünf Minuten auf der Uhr. Und dieser wurde nach Kamps Dreier größer (84:71). Münster brauchte nun wieder acht Punkte zur Verlängerung, neun zum Aufstieg. Hart, zumal Kamp eine Minute später von außen zum 87:74 nachlegte.

Münsters Hoffnung auf die Pro A wurde immer kleiner, auch wenn sie Coffin und Thomas Reuter von der Linie mit Blick auf die Verlängerung noch einmal anfeuerten (82:91). Doch die Hypothek wog nun zu schwer, weil der VfL offensiv cool blieb. Der überragende Geske machte mit dem Dunking zum 97:84 17 Sekunden vor dem Schluss den Deckel drauf – und Münsters Traum von der Pro A: er war in letzter Minute ausgeträumt.