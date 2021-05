Erste Gedanken kamen Anfang des Jahres auf, der Entschluss reifte in Gesprächen mit seiner Frau Cierra mehr und mehr, ehe Marck Coffin die Entscheidung traf. „Ich beende meine Karriere“, sagte der in Las Vegas geborene und in Österreich aufgewachsene Guard, der in seinen zwei Jahren bei den WWU Baskets Münster auf und ganz besonders auch neben dem Platz eine tragende Rolle spielte. „ Ich hasse es, Leute zu enttäuschen. Besonders Leute, die mir wichtig sind.