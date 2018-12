Lilli-Marie Engels Vierte auf der Trauminsel

Die Stadt des Pferdes hat eine neue Weltmeisterin. Lilli-Marie Engels holte diesen Titel auf dem Rücken der Pferde (wir berichteten). Doch in keiner der klassischen Disziplinen, für die die Kreisstadt über die Grenzen hinaus bekannt ist, sondern im Galopprennen. Die 18-Jährige absolvierte am Sonntag den letzten Lauf der Weltmeisterschaft für Amateurrennreiterinnen. Viel Spannung war allerdings nicht angesagt, denn aufgrund ihrer überragenden Vorleistungen war ihr der Titel nicht mehr zu nehmen.

25 Nationen vertreten

Der Internationale Verband, der die Amateurrennreiter-Weltmeisterschaft organisiert, nennt sich Fegentri. Es ist die Abkürzung für International Federation of Gentlemen and Lady Rider. Die Organisation existiert seit 1955, aktuell sind 25 Nationen vertreten, darunter auch Gründungsmitglied Deutschland. In diesem Jahr durfte die Warendorferin die deutschen Farben vertreten und tat dieses mit Bravour.

Finale auf Mauritius

Das Finalrennen führte die Damen am Wochenende auf eine Trauminsel. Mauritius war das Ziel. Auf der ältesten Rennbahn der Südhalbkugel, Champ de Mars in Port Louis, der Hauptstadt, fand der 27. WM-Lauf statt. Engels beendete die letzte Prüfung auf Kash is King als Vierte, strich noch einmal sechs Punkte ein und schraubte ihr Konto auf 222 Zähler – und damit satte 56 mehr als ihre ärgste Verfolgerin Naomi Heller aus der Schweiz. Das Abschlussrennen gewann die Schwedin Jessica Vast auf Social Network.

Frühe Entscheidung

Für die Warendorferin ging damit ein Traum in Erfüllung. Schon Anfang Oktober war ihr der WM-Titel bereits nicht mehr zu nehmen, damals hatte sie im Interview der Sport-Welt preisgegeben: „Mit dem WM-Titel habe ich absolut nicht gerechnet. Ich bin einfach an die Sache herangegangen, ohne mir großartig Gedanken zu machen, wie es letztlich läuft. Ich war dankbar, dass ich die Chance erhalten habe, so viel von der Welt zu sehen. Ich habe nicht einmal im Traum daran gedacht, in die Nähe dieser Platzierung zu gelangen.“

In den USA ging‘s los

Dabei hatte Lilli-Marie Engels sogar mit dem Handicap zu leben, das erste Rennen in Doha nicht bestreiten zu dürfen, da sie noch nicht volljährig war. Der Türöffner zum WM-Titel war die Reise in die USA Anfang Juni. Mit zwei Siegen und einem zweiten Rang kehrte sie aus Übersee zurück, legte Anfang Juli mit einem Sieg und einem zweiten Rang in Schweden nach. Es folgten drei weitere Rennerfolge in Karlsbad, Istanbul und Magdeburg. Mit insgesamt sechs Siegen und fünf Platzierungen holte Lilli-Marie Engels nach vier Jahren den Amateur-WM-Titel wieder nach Deutschland.

Keine Titelverteidigung

„Beide Siege in Amerika waren wirklich toll, der erste war vielleicht sogar der schönste. Der Treffer kam sehr überraschend, zudem war es mein erster überhaupt in der Weltmeisterschaft. Alleine schon, dass ich nach Amerika fliegen durfte, war für mich großartig. Die Atmosphäre dort ist komplett anders als hier“, berichtet sie der Sport-Welt. Einer Titelverteidigung steht indes die berufliche Ausbildung als Pferdewirtin mit Schwerpunkt Rennreiten im Wege.