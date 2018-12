Mutig gab BBC-Trainer Marcel Fedde den zweiten Platz, er berechtigt zu den Playoffs zur ersten Liga, als Ziel aus.

Nach der Niederlage in Hamburg müssen sich die Warendorfer nun neu positionieren. Der Trainer bleibt aber optimistisch: „Wir müssen zunächst am Samstag in eigener Halle Alba Berlin bezwingen und dann die direkten Konkurrenten im Rückspiel klar schlagen.“

Der junge Coach ist zwar immer noch, wie auch etliche seiner Spieler, deutlich durch die Grippewelle geschwächt, ging aber gestern Abend zuversichtlich in das Training: „In Hamburg fehlte uns die Treffsicherheit. Immer wieder fiel der Ball vom Ring zurück ins Feld.“ Fedde beschwört nicht mangelhaftes Glück, sondern will im Training besonders an den finalen Würfen arbeiten.

Für Samstag erhofft sich der BBC-Trainer trotz einiger noch an den Auswirkungen der Grippe laborierender Spieler und der Armverletzung von Michael Niehaus, dessen Einsatz fraglich ist, einen konsequenten Auftritt und ungefährdeten Heimerfolg seiner Schützlinge.

Die Luft sei trotz der sechs Punkte Rückstand noch nicht raus, unterstrich der Übungsleiter, schließlich stünden noch genügend Spieltage und zudem das Nachholspiel gegen Osnabrück an. Seine Zuversicht will er auf die Mannschaft übertragen. Außerdem steht das dritte Heimspiel an, was nach der erfolgreichen Werbekampagne des Vereins für alle Spieler besonders motivierend sei. „Vor diesem Publikum macht es einfach Spaß – da will man gewinnen.“

Anwurf gegen das Tabellenschlusslicht Alba Berlin ist am Samstag um 17.30 Uhr in der Halle der Josefsschule.