BBC Warendorf kennt die richtige Antwort

„Ich bin froh, dass wir nach der Niederlage in Hamburg so geantwortet haben“, sagte Trainer Marcel Fedde nach einer überzeugenden Vorstellung. Nur zu Beginn brauchten die Gastgeber wieder etwas Zeit, um richtig ins Spiel zu kommen. Zwar gaben sie gleich den Ton an und zeigten gegen den Tabellenletzten, wer der Herr im Hause ist, nur war die Trefferquote noch nicht optimal. „Da war mehr möglich“, meinte Fedde. Das wiederum nutzten die Gäste, um nach dem 0:2 beim 10:12 und 12:14 selbst noch zwei Mal in Führung zu gehen. Dann nahm der BBC langsam Fahrt auf und setzte sich bis zur Pause auf 30:22 ab.

Rollstuhlbasketball, BBC Warendorf - Alba Berlin 66:41 1/19 Rollstuhlbasketball, BBC Warendorf - Alba Berlin 66:41 Foto: Penno

Im dritten Viertel zogen die Gastgeber schnell auf 36:28 davon, ein anschließender 13:0-Lauf machte alles klar: 52:30 hieß es vor dem letzten Abschnitt, in dem die Gäste keine Antwort mehr fanden. Der BBC ließ nicht mehr viel zu und bot den Gästen aus der Hauptstadt wenig Raum.

„Die Defense hat das Spiel heute gewonnen“, war Marcel Fedde besonders von der Abwehrleistung begeistert. Mit durchschnittlich zehn Punkten pro Viertel könne man gut leben, so der BBC-Trainer. „Ich bin total zufrieden. Wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben und sind auch ordentlich reingekommen ins Spiel“, lautete Feddes zufriedene Bilanz.

Vor der fünfwöchigen Spielpause nimmt der BBC mit sechs Punkten Rang fünf ein und ist gleichauf mit dem RSC Osnabrück und den BG Baskets Hamburg 2. Den angestrebten zweiten Platz hinter Ligaprimus Rahden hat das Team noch nicht aus den Augen verloren.

BBC: Müller (29), Wibbelt (19), Heichel (4), Wichmann (2), Tsatsoulis, Heseker (4), Hoffmann (4), Niehaus (4), Kolkilic.