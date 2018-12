So leicht hatten sich Everswinkels Handballerinnen ihre Heimaufgabe gegen die SG Menden Sauerland Wölfe wahrlich nicht vorgestellt. Sie fegten die harmlosen Raubtiere beim 40:15 (20:7) förmlich aus der Kehlbachhalle.

Ein Haar fand SC-DJK-Trainerin Manja Görl dennoch in der Suppe: „Die elf Minuten nach dem Wechsel haben wir nur mit 7:6 gewonnen. Das war im Vergleich zur übrigen Spielzeit zu wenig. Aber ich habe erst gar nicht gemeckert, die Mädels haben von selbst einige Gänge zugelegt.“

Echter Blitzstart

In der Tat zeigten sich die Gastgeberinnen in Spiel- und Torlaune. Schon nach nur zehn Minuten hatten sie beim Stande von 10:2 die Weichen auf Sieg gestellt, der Abstiegskandidat war in jeder Hinsicht überfordert. Vor allem mit der ersten und zweiten Welle kamen die Everswinkelerinnen immer wieder zum Erfolg.

Starke Kluge

Hinten ließ die solide 5:1-Deckung gegen die harmlosen Gäste nicht viel anbrennen. Und wenn doch, dann war Eigengewächs Celine Kluge meist zur Stelle. Die Torhüterin spielte durch und verdiente sich ein Sonderlob der Trainerin.

Dortmund wartet

„Oftmals lässt die Konzentration der Spielerinnen nach, wenn sie klar führen. Doch heute haben sie den Faden bis auf diese kurze Phase nach der Pause nicht verloren und bis zum Ende durchgezogen. Jetzt freuen wir uns auf das Spitzenspiel am kommenden Sonntag in Dortmund“, blickt Görl schon nach vorn.

Everswinkel: Kluge, Mohr - Stelthove (9/2), Schüler, Silvers (je 6), Altun, Büscher (je 4), Geukes (3), Behrens (3/2), Langkamp, Große Schute (je 2), Steinhoff (1), Zepke.