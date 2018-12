Noch vor fünf Wochen hatte Tischtennis-Landesligist Warendorfer SU das packende Spitzenspiel gegen Jugend Merfeld mit 9:7 gewonnen, seitdem läuft es nicht mehr: Zunächst gab es ein Remis, jetzt mit dem bitteren 0:9 als Gast des Kreisrivalen SV Neubeckum bereits die dritte Niederlage in Folge. Da kommt die fünfwöchige Winterpause gerade recht für den Tabellenachten.

Die Partie dauerte nicht einmal 90 Minuten und verlief äußerst einseitig, denn die Warendorfer gewannen sage und schreibe nur einen einzigen Satz. Den holte das Doppel Marco Rolf/Jonas Vorderlandwehr beim 1:3 gleich zum Auftakt.

Die übrigen acht Begegnungen gingen ruckzuck über die Bühne. Johannes Storck/Daniel Offinger und Vitalij Schwab/Richard Scheimann waren in ihren Doppeln völlig chancenlos, die sechs Einzel gingen auch glatt an den neuen Tabellenführer. Dabei kam es nur zweimal zur Verlängerung: WSU-Ersatzspieler Scheimann schrammte beim 8:11, 16:18, 11:13 gegen Friedrich Hackenjos knapp an einem Satzgewinn vorbei. Ansonsten machten die Hausherren kurzen Prozess mit den Warendorfern.