Vorfreude beim SC DJK Everswinkel

„Natürlich ist vor solch einem Spiel die Vorfreude sehr groß. Aber es ist ein sowohl als auch, denn natürlich müssen wir einem Gegner, der ganz oben steht, auch mit dem entsprechenden Respekt begegnen“, erklärte Manja Görl. Die Handballerinnen des SC DJK Everswinkel, derzeit mit einem Punkt Rückstand hinter Dortmund und Ibbenbüren Tabellendritter, tritt am Sonntag um 17 Uhr in der Sporthalle in Aplerbeck beim Oberliga-Spitzenreiter ASC Dortmund an.

Die Schützlinge des SC-DJK-Trainerduos Franziska Heinz und Manja Görl sind vielleicht auf Grund des Auswärtsspiels nicht favorisiert, aber Görl rechnet sich durchaus Chancen aus: „In dieser Liga, das gilt besonders für die oben angesiedelten Mannschaften, kann jeder jeden schlagen.“

Allerdings werden die Münsterländerinnen nicht in Bestbesetzung auflaufen können. Einerseits fehlt Eva Heitling dürfte in der ganzen Saison kein Spiel mehr bestreiten und am Mittwoch hat sich Yusra Altun die Nase gebrochen. Zudem sind einige Spielerinnen fraglich, da sie angeschlagen sind oder erkrankt waren. Görl: „Ich kann nicht aus dem Vollen schöpfen, bin aber zuversichtlich, dass einige Fragezeichen hinter Einsätzen sich noch in Luft auflösen werden.“

Dafür kennt die Trainerin den Gegner sehr gut, so dass sie ihr Team taktisch sehr gut auf die Gastgeberinnen wird einstellen können. Natürlich gilt dies auch für ASC-Trainer Tobias Genau. Das Spitzenspiel Erster gegen Dritter verspricht also besten Frauen-Handball. Die Dortmunderinnen haben übrigens zu Hause ind dieser Spielzeit noch eine weiße Weste. Ihre einzige Saisonniederlage kassierten sie beim Gastspiel in Verl (27:29). Deshalb ist für Görl auch klar: „Es ist keine Schande dort zu verlieren.“

Frauen-Landesliga

TSV Ladbergen – VfL Sassenberg

Der Spitzenreiter Sassenberg möchte auch gern an der Tabellenspitze der Handball-Landesliga ins neue Jahr gehen. Dazu muss die Sieben von VfL-Trainer Daniel Haßmann vor dem Nachholspiel gegen den Verfolger SC Greven 09 am 22. Dezember auch am Samstag bei ihrer Ex-Torhüterin in Ladbergen gewinnen. Der Coach ist sehr zuversichtlich: „Als Tabellenführer geht man immer als Favorit ins Spiel.“ Der Optimismus dürfte nicht unbegründet sein, auch wenn es wieder nur knapp würde.

BSV Roxel – SC DJK Everswinkel

Bei der Rückkehr des Ex-Trainers Uwe Landau zum BSV Roxel soll sein SC DJK Everswinkel aber trotz Vorweihnachtszeit keine Geschenke verteilen. „Es wird schwer genug. Roxel hatte in eigener Halle Tabellenführer Sassenberg am Rande des Punktverlustes und hat zudem die vergangenen drei Spiele gewonnen“, erwartet der DJK-Übungsleiter an alter Wirkungsstätte einen Sieg seiner heutigen Schützlinge: „Ich habe 14 Spielerinnen zur Verfügung. Mit der richtigen Einstellung müsste ein Sieg möglich sein.“

Bezirksliga Münsterland

Warendorfer SU – SG Sendenhorst

Mit einem Heimsieg am Sonntag möchte Stefan Hamsen. Trainer der Warendorfer Handballer, in die Weihnachtspause gehen: „Wir haben die beiden vergangenen Auswärtsspiele verloren. Im neuen Jahr stehen erneut zwei schwere Auswärtsspiele an, weshalb ich gegen die inzwischen sehr stabilen Sendenhorster einen Erfolg erhoffe.“ Mit einer Leistung wie vor zwei Wochen daheim gegen Sparta sei der Sieg gegen den Tabellenelften sicherlich möglich. Nötig sei er allemal, so Hamsen.

SuS Neuenkirchen – SC DJK Everswinkel

Nach drei Siegen in Folge reisen die Handballer aus dem Vitusdorf ganz entspannt und durchaus optimistisch zum Tabellenführer nach Neuenkirchen. „Ich muss mir noch ein Video von deren Spiel anschauen, denn ich kenne Neuenkirchens Mannschaft nicht“, räumte DJK-Trainer Thomas Steinhoff ein. Er wolle zwar noch nicht von „einem Lauf“ seiner Sieben sprechen, aber wenn Samstag alle fit sind, wäre sicherlich auch beim favorisierten Gastgeber etwas für die Everswinkeler zu holen.