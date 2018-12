Warendorfer SU freut sich aufs Gipfeltreffen

Mit einem souveränen 6:2-Erfolg gegen den SC Peckeloh bleibt das Badmintonteam der Warendorfer SU dem Tabellenführer BC Lünen in der Landesliga weiter auf den Fersen. Vor heimischen Publikum siegten die Emsstädter in der Summe verdient und verabschiedeten sich damit mit dem vierten Sieg in Folge in die Winterpause.

Nach Siegen in den Doppeln durch Dirk Oertker und Volker Lesch, Stephan Krampe und Daniel Dunker sowie Leonie und Julia Renne stand es früh 3:0 für die favorisierten Gastgeber.

Badminton, Warendorf - Peckeloh 1/16 Badminton, Warendorf - Peckeloh Foto: R. Penno

Niederlagen im Damen- und 2. Herreneinzel machten es zwar kurz spannend, allerdings fielen die Siege in den anderen drei Partien mehr oder weniger deutlich aus. Krampe und Oertker gewannen ihre Herreneinzel, Leonie Renne und Daniel Dunker ließen im gemischten Doppel auch nichts anbrennen.

„Das war ein schöner Jahresabschluss“, konstatierte Krampe im Anschluss: „Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison sind wir vorne mit dabei, so dass wir jetzt wieder auf alle Fälle um den Aufstieg mitspielen.“

Ab Januar geht es für die WSU mit den letzten fünf Partien der Saison weiter. Vor allem fiebern die Spieler dem Gipfeltreffen gegen den direkten Konkurrenten Mitte Januar entgegen.