Da die Herxfeldhalle durch das Turnier der Juniorenfußballer belegt ist, zieht der VfL in die Nachbarschaft um. Die Begegnung wird in Greffen austragen, der Anpfiff ertönt um 18 Uhr in der Sporthalle an der Herbergerstraße. „Das ist kein Problem für uns, denn die Halle ist okay. Daran wird‘s jedenfalls nicht liegen, wenn es bei uns nicht läuft“, versichert Sassenbergs Trainer Daniel Haßmann.

Klärendes Gespräch

Nicht nach Wunsch lief es vor einer Woche in Ladbergen, wo Haßmann die richtige Einstellung seiner Schützlinge vermisste. „Wir haben am Dienstag ein konstruktives und klärendes Gespräch geführt, die Stimmung ist wieder gelöst“, berichtet der Coach, der mit einer deutlichen Leistungssteigerung seines Teams rechnet und bis auf Carina Zumbrink keine Ausfälle beklagt.

Torhüterinnen entscheiden?

Der VfL führt mit 18:2 Punkten die Tabelle ungeschlagen an, er leistete sich nur zwei Unentschieden gegen Burgsteinfurt und in Ladbergen. Greven hat ein Spiel weniger ausgetragen als der VfL und 16:2 Zähler auf seinem Konto. Neben acht Siegen holte sich der frühere Zweitligist eine 25:33-Schlappe in Everswinkel ab. Grevens Trainer Bogdan Oana, der am Samstag verhindert ist, rechnet mit einem ganz engen Spiel, „das möglicherweise die Torhüterinnen entscheiden“.