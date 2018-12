Zum 46. Mal führen die Fußballer des Sassenberg ihr Hallenturnier für Junioren durch. Der Startschuss fällt morgen, die 18. und letzte Konkurrenz geht am 6. Januar über die Bühne. An den Start gehen jeweils acht oder zehn Mannschaften, insgesamt sind es exakt 160 – wenn alle kommen.

Die Aufbauarbeiten gingen am Donnerstag und Freitag über die Bühne, der erste Anpfiff erfolgt Samstag um 14 Uhr, wenn der SC Füchtorf und die SV Oelde das Turnier der U10/2 eröffnen. Der Sieger steht um 18 Uhr fest. Am Sonntag sind dann von 11 bis 16.30 Uhr die C2-Junioren an der Reihe.

Ganz besonders hat sich Turnierchef Walter Mertens über zwei Meldungen gefreut: „Die A-Junioren des SV Rödinghausen haben sich im Mai als erste Mannschaft überhaupt angemeldet. Und die spielen immerhin in der Bundesliga.“

Zudem kommt die Mannschaft mit der weitesten Anreise eigens aus Lübeck. Die C-Junioren des JFV Hanse haben mit Dirk Rodewald einen Trainer, der zuvor stets mit Arminia Hannover in Sassenberg gespielt hatte. „Rodewald ist inzwischen nach Lübeck gezogen und hat sofort gefragt, ob er auch mit seiner neuen Mannschaft kommen darf“, erklärt Mertens.