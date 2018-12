An Preußen Münsters Reserve kommt keiner vorbei

Knapp war es nur im ersten und letzten Spiel der Münsteraner: Beim Turnierauftakt lief es etwas holprig, denn beim 1:1 gegen Wolbeck blieb der erwartete Sieg aus. In der Folge spielte der Spitzenreiter der Westfalenliga die Gegner mehr oder weniger an die Wand – bis zum Endspiel. Da wurde es trotz einer 3:0-Führung nach zwei Abwehrfehlern noch einmal eng, so dass der TuS Hiltrup in den verbleibenden drei Spielminuten auf den Ausgleich hoffen durfte – doch der fiel nicht.

Fußball, Nachlese zum Ausber-Cup 2018

Am Ende bejubelte die Truppe um den Everswinkeler Nils Burchardt nicht nur den mit 500 Euro belohnten Turniersieg: Sie stellte mit Andre Born zudem den besten Schützen (zwölf Tore), mit Touran Ousmann den besten Nachwuchsspieler des Turniers und heimste auch noch den Preis für die fairste Mannschaft ein.

Fromme, Exner und Ousman geehrt

Als bester Feldspieler wurde der Hiltruper Michael Fromme ausgezeichnet, als bester Keeper Henri Exner, der mit dem SC Münster 08 ebenfalls ein starkes Turnier gespielt hatte. Im Halbfinale kam jedoch in der Verlängerung das Aus gegen Hiltrup (3:4), das Neunmeterschießen um Rang drei verloren die Nullachter mit 3:4 gegen den VfL Wolbeck.

Everswinkel überrascht

Die positive Überraschung der 26. Auflage war Lokalmatador SC DJK Everswinkel, dem nur ein Treffer zum Einzug ins Halbfinale fehlte. Die Teams aus Sassenberg und Freckenhorst blieben dagegen hinter den Erwartungen zurück.

Neuerungen kommen gut an

Zwei Neuerungen kamen bei Spielern und Zuschauern überwiegend gut an: Die Reduzierung der Spielzeit und der Futsal, der den normalen Spielball ablöste. „Da der Futsal nicht so springt und fliegt wie sein Vorgänger, landet er deutlich seltener im Aus und schon gar nicht an der Hallendecke. So ist das Spiel flüssiger. Und die verkürzte Spielzeit sorgt dafür, dass jede Mannschaft von Beginn an Gas gibt und nicht abwartend in die erste Halbzeit geht. Wir werden im nächsten Jahr nichts daran ändern“, erklärte Katharina Rielmann vom DJK-Vorstand. Mit der Zuschauerzahl von 930 war sie vollauf zufrieden: „Schön war natürlich, dass Everswinkel am Endspieltag auch noch dabei war.“