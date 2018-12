Warendorfer SU: Paulina Dreimann ragt heraus

Bei den OWL-Meisterschaften auf der 25-Meter-Bahn in Lübbecke trumpften die Schwimmer der WSU kurz vor Weihnachten groß auf: Bei 151 Starts errangen sie 50 Plätze auf dem Podium. Das war eine außergewöhnlich guter Schnitt. Herausragende Leistungen bot Paulina Dreimann, die insgesamt sechs Titel gewann.

Im Jahrgang 2007 schwamm Paulina Dreimann bei ihren ersten Kurzbahn-Meisterschaften Ostwestfalens den besten Wettkampf ihres noch jungen Schwimmer-Lebens. Sie stieg in Lübbecke sechs Mal ins Wasser und ließ in jedem Rennen die gesamte Konkurrenz hinter sich. In ihrem ersten Wettkampf über 100 Meter Lagen verbesserte sie ihre Bestzeit um vier Sekunden auf 1:23,82 Minuten. Dank einer Leistungssteigerung auf 33,43 Sekunden über 50 Meter Freistil landete sie auch hier einen überraschenden Coup. Zudem triumphierte sie über 50 und 100 Meter Schmetterling sowie über 50 Meter Rücken und 200 Meter Lagen.

Weißen und Schürmann dominieren

Der Jahrgang 2006 bei den Mädchen wird weiterhin dominiert durch Anna Weißen und Zoe Schürmann. Anna konnte ihre Allroundqualitäten über 100 und 200 Meter Lagen unter Beweis stellen und dank neuer Bestzeiten den Sieg einfahren. Eine starke Leistung bot sie über 200 Meter Lagen in der Zeit von 2:46,07 Minuten. Den zweiten Platz belegte sie über 50 und 200 Meter Brust, Bronze gewann sie über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken. Über alle drei Rücken-Strecken ließ Zoe keinen Zweifel daran, dass sie die schnellste Rückenschwimmerin im Jahrgang ist und holte sich dreimal Gold. Weitere Siege feierte sie zudem über 50 Meter Schmetterling und Freistil.

Maßmann gewinnt alle Bruststrecken

Alle Bruststrecken gewann David Maßmann (2004) in seinem Jahrgang. Dabei stellte er über 100 Meter in 1:12,41 eine neue Bestzeit auf. Über diese Strecken gewann David Weißen im selben Jahrgang jeweils Bronze. Sieben Medaillen sammelte Liron Hilwerling (2001) ein, darunter eine Goldene über 50 Meter Rücken. Hierüber konnte er sich auch für das Finale der offenen Klasse qualifizieren, welches er als Vierter beendete. Tobias Leifer (2000) schwamm im selben Rennen auf Rang fünf. Außerdem gewann Tobias die 200 Meter Lagen und 50 Meter Schmetterling in der Juniorenwertung. In der offenen Wertung fuhr Theresa Reimann (1998) zwei Siege über 100 und 200 Meter Schmetterling ein.

Im Jugendmehrkampf bestehend aus 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil belegte Julia Janz (2008) Platz sieben. Durch zahlreiche Bestzeiten bei all ihren Starts wusste auch Laura Brak (2006) zu überzeugen, zum Beispiel durch 1:28,84 Minuten über 100 Meter Schmetterling.