Schon ewig kein 0:0 mehr

Amdonnerstag beginnt die 31. Hallenkreismeisterschaft der Warendorfer Fußballer in der Bundeswehr-Sportschule. Ein Turnier mit langer Tradition. Sind Sie, lieber Leser, ein HKM-Fachmann? Wenn nicht, dann machen wir Sie zum Experten, so dass Sie in der Halle mitreden können. Hier einige interessante Fakten aus den bisherigen 30 Jahren. Wussten Sie schon,

...dass Daniel Frank bereits der vierte Milter Spieler ist, der im Vorjahr mit einem Pokal ausgezeichnet wurde? Der Keeper wurde bekanntlich zum besten Torhüter gewählt. Zuvor wurde Jürgen Kuzniacki 1993 und 1997 zum besten Feldspieler gekürt. Dieselbe Auszeichnung erhielt 2007 Tobias Ketteler (holte sich gleichzeitig den Pokal des besten Torschützen). Lars Wortmann war 2017 der beste Turnierneuling.

...dass jede Spielkombination der 18 aktuellen Teilnehmern mindestens einmal vorgekommen ist? Die Duelle Rinkerodes gegen Westbevern und Greffen waren ebenso einzigartig bislang wie die Partien Milte gegen Müssingen und Drensteinfurt gegen Beelen. Die letzten beiden Begegnungen finden in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Das 1500. Spiel, Greffen gegen Westbevern, gab es zuvor bereits viermal.

...dass die SG Telgte als amtierender Titelträger schon einmal nach der Vorrunde ausgeschieden ist? Nach dem Triumph 2013 folgte ein Jahr später das frühe Aus. Das war ungewöhnlich, aber nicht neu, denn Hoetmar ereilte dasselbe Schicksal bereits 1997. Die SG Sendenhorst musste 2017 als Titelträger früh die Koffer packen.

...dass das 3:2 mit großem Abstand das häufigste Resultat war? 136-mal wurde dieses Ergebnis notiert, während das 3:1 mit 118 Registrierungen auf Platz zwei landete. Das draußen sehr beliebte 2:1 wurde hingegen nur 104-mal gezählt – Rang drei.

...dass noch nie ein Team aus der B- oder C-Liga das Turnier gewinnen konnte? Die Hälfte der 30 Sieger stammte aus der Bezirksliga, elfmal gewann ein A-Ligist und die WSU viermal als Landesligist.

....dass der SC Müssingen die erste Partie in der HKM-Geschichte bestritten hat? 1989 wurde die Turnierserie mit dem Duell gegen den VfJ Sassenberg eröffnet. Müssingen siegte mit 3:0. Es war das erste von insgesamt drei Partien ohne Gegentor für die Müssinger.

...dass nur elf der 1498 Partien mit einem 0:0 endeten? Für drei torlose Unentschieden war der TuS Freckenhorst verantwortlich - Rekord. Das letzte stammt jedoch aus dem Jahre 1997 (gegen Everswinkel). Zuletzt gab es 2004 ein 0:0 zwischen Sendenhorst und der WSU.

...dass der SV Ems Westbevern in 25 (von 122) Spielen keinen Treffer schoss? Kein anderer Klub blieb in so vielen HKM-Partien ohne eigenen Torerfolg.

...dass der SV Drensteinfurt Unentschieden in der Halle nicht mag? Nur zwölf von 116 HKM-Begegnungen des SVD endeten mit einer Punkteteilung. Die Remisquote von 10,3 Prozent wird von keinem anderen aktuellen Verein unterboten.