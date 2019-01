SC DJK Everswinkel und Bad Laer bejubeln Sieg

Der SC DJK Everswinkel gab im U11-Feld ganz klar den Ton an: Er gewann seine drei Vorrundenspiele, das Halbfinale gegen Wolbeck mit 4:0 und das Finale gegen die Warendorfer SU mit 3:0. Den dritten Platz errang Wolbeck durch ein 3:0 über die SG Ostenfelde/Westkirchen, Füchtorf wurde Sechster, Sassenberg Siebter.

Hallenfußball 2018/19 in Sassenberg, U11-Junioren 1/20 Hallenfußball 2018/19 in Sassenberg, U11-Junioren Foto: Heinz Schwackenberg

In einem sehr ausgeglichen B-Juniorenfeld gewann der SV Bad Laer das Finale gegen SV Rasensport Osnabrück knapp mit 1:0, Dritter wurde Kaiserau durch ein 3:2 über Sassenberg II. Freckenhorst und Sassenberg I nahmen den sechsten Rang ein, Füchtorf wurde Achter.

► Am Freitag steht ein ganz besonderes Turnier auf dem Programm, das Tradition hat: Von 17 bis 21 Uhr treten die Eltern der VfL-Nachwuchsspieler an, wobei der Spaß im Vordergrund stehen dürfte. Vorher sind die D2-Junioren an der Reihe: Zehn Teams spielen von 12 bis 17 Uhr ihren Sieger aus.