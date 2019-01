VfL Sassenberg, SG Sendenhorst, SV Drensteinfurt und SG Telgte in der Endrunde

Die Überraschungen blieben am dritten Tag der Hallenkreismeisterschaft aus: Mit dem VfL Sassenberg, der SG Sendenhorst, dem SV Drensteinfurt und der SG Telgte komplettieren die Favoriten die Endrunde.

Allerdings musste der VfL Sassenberg bis zur letzten Minute zittern, denn er benötigte einen Zähler im Match gegen BW Beelen. Zur Pause lag der Favorit mit 1:2 hinten, am Ende quälte er sich zu einem 3:2 und belegte dem ersten Gruppenplatz vor den punktgleichen Drensteinfurtern (beide 7). Das direkte Duell war 1:1 ausgegangen.

Fußball-HKM 2019 in Warendorf, Tag 3 1/128 Am Samstag stand Tag 3 und damit der letzten Vorrundenspieltag der Fußball-Hallenkreismeisterschaft in Warendorf an. In gleich zwei Gruppen ging es hart zur Sache. Am Ende setzten sich die SG Sendenhorst und die SG Telgte gegen RW Alverskirchen und SC Hoetmar, sowie der VfL Sassenberg und der SV Drensteinfurt gegen BW Beelen und Ostbevern durch. Foto: Jonas Wiening

BW Beelen (3) und der punktlose BSV Ostbevern blieben erwartungsgemäß auf der Strecke. „Das ist kein Beinbruch, viel mehr habe ich mit diesem Team nicht erwartet. Allerdings gefiel mir das 1:6 gegen Sassenberg zum Auftakt nicht“, resümierte Ostbeverns Trainer Matthias Greifenberg.

Hoetmar blamiert sich

In Gruppe D gefiel Dennis Averhage auch nicht, was er sah: Seine Hoetmarer ließen sich gleich dreimal vorführen: 1:7 gegen Telgte, 1:6 gegen Alverskirchen und 1:6 gegen Sendenhorst. „Dass wir keine Hallenmannschaft sind, wissen wir. Aber so darf man nicht auftreten, vor allem das 1:6 gegen B-Ligist Alverskirchen war peinlich“, ärgerte sich Hoetmars Coach.

Sendenhorst vor Telgte

Im Spiel der Favoriten setzte sich Sendenhorst knapp mit 3:2 gegen die Telgter durch, die somit Zweiter wurden. B-Ligist Alverskirchen freute sich über den Kantersieg gegen Hoetmar, blieb gegen Sendenhorst (1:4) und Telgte (1:5) aber chancenlos.

Sonntag wird‘s ab 12 Uhr ernst

Am Sonntag startet die Endrunde um 12 Uhr. In Gruppe 1 spielen Warendorf Milte, Sendenhorst und Drensteinfurt, in Gruppe 2 Everswinkel, Freckenhorst, Telgte und Sassenberg. Die Halbfinals beginnen um 17 Uhr, das Endspiel startet um 18.15 Uhr.