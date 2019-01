SG Sendenhorst bezwingt Warendorfer SU im Finale

„Die SG Sendenhorst hat die beste Mannschaft gestellt und verdient den Titel gewonnen. Aber wir sind mit dem zweiten Platz natürlich hoch zufrieden“, resümierte Warendorfs Coach Domenic Canta. Kein Wunder, hatte es die Sportunion doch 18 Jahre lang nicht mehr bis ins Finale geschafft.

Disziplinierte Sendenhorster im Finale

Dort spielte die SG Sendenhorst genau so diszipliniert und clever wie schon in der Vor- und Endrunde: Das 3:1 gegen die WSU bedeutete den achten Sieg im achten Spiel, woran Keeper Robin Lackmann großen Anteil hatte. Maik Krause und Stefan Nordhoff hatten ihr Team bis zur Pause mit 2:0 in Führung gebracht. Christoph Freye gelang zwar der Anschlusstreffer, doch mit seinem zweiten Tor zum 3:1 machte Nordhoff alles klar.

Fußball-HKM 2019 in Warendorf, Finaltag 1/225 Zum ersten Mal seit 18 Jahren stand die Warendorfer SU im Finale der Fußball-HKM. Sieger wurde am Ende aber die SG Sendenhorst. Im Halbfinale gescheitert waren der VfL Sassenberg und der TuS Freckenhorst. DJK RW Milte, die SG Telgte, SC DJK Everswinkel und der SV Drensteinfurt schieden in den Endrunden-Gruppen aus. Foto: Jonas Wiening

„Die junge Truppe hat das super gemacht. Ich bin vollauf zufrieden und auch ein bisschen erstaunt, dass es so gut klappte“, lobte Sendenhorsts Hallencoach Stefan Putze seine Schützlinge, in deren Reihen mit Steffen Uphus auch der beste Nachwuchsspieler des Turniers stand.

Halbfinale: Enttäuschte Verlierer

Die schwer Enttäuschten waren die Verlierer der Halbfinals. Die bis dahin überzeugenden Sassenberger fanden im Match gegen die WSU nicht ihren Rhythmus. liefen zweimal einem Rückstand hinterher und schafften kurz vor dem Ende den 2:2-Ausgleich. Doch im Neunmeterschießen scheiterte Daniel Langliz mit dem letzten Schuss am jungen WSU-Keeper Patrick Lippermann, was das Aus bedeutete.

„Natürlich hatten wir uns mehr erhofft und sind niedergeschlagen. Bis zum Spiel gegen die WSU hat die Mannschaft alles richtig gemacht und überzeugt“, lautete das Fazit von VfL-Trainer Jens Wiewel.

Freckenhorst gibt 3:1 aus der Hand

Noch schlimmer erging es Ausrichter TuS Freckenhorst, der bei einer 3:1-Halbzeitführung gegen Sendenhorst bereits wie der sichere Sieger aussah, zudem noch zwei Riesenchancen zum 4:1 vergeben hatte. Doch die SG drehte im zweiten Abschnitt den Spieß mit drei Treffern um.

„Bitterer geht es kaum, wir sind alle mega traurig und sauer auf uns selbst. Eine 3:1-Führung in der Halle darf man einfach nicht mehr aus der Hand geben“, ärgerte sich TuS-Trainer Andreas Strump.