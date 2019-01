Eva Katharina Lüth holt Gold für den RFV Milte-Sassenberg

Er wird allen Sätteln gerecht. Nicht nur auf der großen Bühne, als Stützpunktleiter in Warendorf, sondern auch daheim beim RFV Vornholz, dessen Vorsitzender Markus Scharmann ist. Lenken und leiten, das zeichnet ihn aus. Er versteht es aber auch, immer selbst mit anzupacken und vor allem, seine Mannschaft zu motivieren. So wurde das zweite Late Entry Springen am Samstag in der Vornholzer Reithalle zu einer Veranstaltung, die Aktiven und Zuschauern pure Freude bereitete.

Auf dem Plan standen in Ostenfelde sechs Prüfungen, die bei der hohen Zahl an Nennungen mehrheitlich geteilt werden mussten. Eröffnet wurde das Turnier mit dem Stilspringen der Klasse E für den reiterlichen Nachwuchs. Hier dominierte Maja Alina Becker ( RSC Buchenhof) mit Timms Ganove, die von den Richtern für ihre Vorstellung die Wertnote 8.2 erhielten. Bestes heimisches Gespann waren Yvonne Altefrohne (RFV Alverskirchen-Everswinkel) und Scarlett. 7.5 Punkte bescherten ihnen Bronze.

Aus der nachfolgenden Springprüfung der Klasse A, mit einem Sternchen dekoriert, gingen Eva-Katharina Lüth (RFV Milte-Sassenberg) und Colorado mit dem besten Ergebnis hervor (0.00/40.68). Dafür gab es Gold in der ersten Abteilung. Damit wollte sich die Milter Amazone allerdings keineswegs begnügen. Also reichte sie auch auf Navarina das zweitbeste Ergebnis nach (0.00/46.82) und bekam das gleiche Edelmetall.

Das Zwei-Sterne-Springen der Klasse A wurde von Nina Strotjohann (RV Ostbevern) und Quiet Lady dominiert (0.00/42.92). In der zweiten Abteilung behauptete Heinrich Große-Dütting (RFV Rinkerode), Senior im Kreis der Aktiven und immer noch voller Angriffslust, mit Rebella den dritten Platz (0.00/45.08). Ihm folgte Markus Scharmann (Vornholz) auf Coquelle (0.00/46.51). Charlotte Schulze Zurmussen (RFV Warendorf), gerade mal 13 Lenze zählend, wurde mit Pascal S.W. an siebter Stelle notiert (0.00/48.43). Für dieses Gespann folgte postwendend beim Punktespringen der Klasse L Silber in der ersten Abteilung (65.00/48.51). Das sicherte sich Fouaad Mirza (RFV Milte-Sassenberg) auf D Silver Diva in Absteilung zwei (65.00/ 48.63).

Doch zurück zum Vorsitzenden des RFV Vornholz. Er führte die Reihe der Platzierten in der zweiten Abteilung des nachfolgenden L-Springens mit Clementine E an (0.00/39.48).

Großes Kino gab es zum Schluss von den Aktiven des RFV Vornholz. Hubertus Große-Lümern (RFV Vornholz) und Chevali (0.00/44.83) dominierten das Springen der Klasse M*, Markus Scharmann (RFV Vornholz) und Clementine E (0.00/45.13) folgten an zweiter Stelle. Bronze fiel wiederum Hubertus Große-Lümern in die Hände, der auch Georgina gesattelt hatte (0.00/46.86).