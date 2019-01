Die SG Sendenhorst und die Warendorfer SU trafen im Laufe der vorangegangenen 30 Auflagen schon oft aufeinander – doch nie im Finale. Am Sonntag um 18.20 Uhr bejubelte schließlich die extrem junge SG-Truppe den siebten Turniersieg ihres Clubs, die Sportunion muss weiterhin auf den fünften warten.

„Mit dieser Finalpaarung war wahrlich nicht zu rechnen, zumal die Warendorfer schon seit 2001 nicht mehr im Finale standen. Aber diesmal haben sie bis auf wenige Phasen starke Leistungen gezeigt“, urteilte Cheforganisator Manfred Krieg vom ausrichtenden TuS Freckenhorst.

Positiv überraschten aber nicht nur die beiden Endspielteilnehmer, sonder auch – wie schon im Jahr zuvor – die DJK Milte. „Was die mit ihren Fans veranstaltet haben, war schon klasse. Natürlich freuen wir uns als Ausrichter sehr, wenn die Milter am Finalsonntag noch dabei sind“, gab Krieg gerne zu.

Die Halle war an den vier Turniertagen so voll wie eh und je, knapp 2300 Zuschauern pilgerten in die Sportschule der Bundeswehr. „Und auch das neue Spielgerät hat allen Unkenrufen zum Trotz die Attraktivität des Turniers nicht geschmälert“, freute sich Krieg. „Der Futsal springt nicht so oft ins Aus wie sein Vorgänger, das Spiel ist einfach flüssiger“, ergänzte er.

Für die kommende Auflage kündigte Krieg eine weitere Neuerung an, die jedoch nicht vom Verband kommt: „Wir werden aller Voraussicht nach die Spielzeit verkürzen, denn zweimal zehn Minuten sind am Finaltag auf Dauer doch zu lang. Wir werden voraussichtlich an allen vier Tagen zweimal sieben oder acht Minuten spielen, um die Veranstaltung kompakter zu machen. Vor allem der Sonntag ist mit knapp sieben Stunden sehr lang.“ Der voraussichtliche Termin für die 32. Auflage ist der 2. bis 5. Januar 2020.