Besonderheit dieses Turniers ist aber auch die Traditionspflege aus eher lokaler Sicht. So wird mit dem 83. Wettkampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster aufgewartet, dem Karl-Gessmann-Gedächtnispreis, der die Herzen der heimischen Reitsportfreunde bei Prüfungen im leichten Bereich in die Höhe schlagen lässt.

Eröffnet wird das Geschehen Mittwoch allerdings zunächst mit dem Westfalentag, bei dem sich die Aktiven auf Landesverbandsebene bei Anforderungen im mittelschweren Bereich vorstellen. Genannt wurden hierzu 17 Equipen auf Ebene der Kreisreiterverbände für das Westfalentag-Springen der Klasse M**, einer Qualifikation für das um 17 Uhr folgende Finale, in das die besten fünf Mannschaften einziehen. Schauplatz dieses Ereignisses ist die Halle Münsterland.

In der Messehalle Nord stellen sich derweil 16 Equipen bei der Dressurprüfung Klasse M** vor. Ebenfalls fünf dürfen sich auf ihr Finale freuen, das bereits um 16.30 Uhr an gleicher Stelle beginnt.

Donnerstag folgt der Tag der Raiffeisen-Märkte. Neben dem Wettstreit um die Wanderstandarte der Stadt Münster, der nun aufgenommen wird, ist es ein weiteres Mannschaftsspringen, auf das sich die heimischen Springsportfreunde freuen dürfen. In dieser Prüfung der Klasse L, die um 17 Uhr in der Halle Münsterland beginnt, treffen sieben Equipen aufeinander. Sie rufen dabei die Erinnerungen an die reiterlichen Vereinigungen des Münsterlandes vor der kommunalen Gebietsreform wach. Der Kreisreiterverband Warendorf darf demzufolge zwei Mannschaften einbringen, in denen sich die Altkreise Warendorf und Beckum wiederfinden. Die Equipe des Altkreises Beckum hat den Sieg im vergangenen Jahr übrigens nur ganz knapp verpasst. Da gibt es also noch etwas nachzuholen.

Donnerstag wird auch der Wettstreit um die Wanderstandarte der Stadt Münster aufgenommen. Zugelassen sind 13 Vereine, die in ihrer Reiterlichen Vereinigung vor der kommunalen Gebietsreform gelistet wurden. In der Messehalle Nord wird dabei um 14.00 Uhr mit der ersten Teilprüfung einer Dressur auf A*-Basis begonnen. In der Halle Münsterland folgt bei der Eröffnung des Abendprogramms die zweite Teilprüfung, die Kür der Reitervereine, eine Mannschaftsdressur der Klasse A*. Samstag folgt um 10.30 Uhr die dritte Teilprüfung in der Halle Münsterland mit dem Springen der Kl. A**. j