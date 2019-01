„Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit von Thomas Steinhoff, denn er hat der neu formierten jungen Truppe viel beigebracht. Wir hoffen natürlich, dass der positive Trend anhält“, erklärt Timo Soszynski, der Geschäftsführer der SC-DJK-Handballer.

Steinhoff fühlt sich nach eigenem Bekunden pudelwohl im Vitusdorf: „Zum eine trainiere ich eine junge Truppe, die voll mitzieht und viel Potenzial hat. In zwei drei Jahren können die Jungs sicherlich auch mal oben angreifen und um den Aufstieg mitspielen. Zum anderen ist auch das Rundum-Paket beim SC DJK klasse. Da arbeiten alle Verantwortlichen Hand in Hand, die Aufgaben sind auf viele Schultern verteilt. Zudem ist die Damenabteilung mit dem Oberligisten eine echte Attraktion. Alles in allem läuft es ähnlich klasse wie in meinem Heimatort Dolberg, wo ich jahrelang gespielt und trainiert habe“, sagt Steinhoff.

Mit dem Punktekonto von 12:12 ist er vollauf aufzufrieden, nächste Woche geht es mit dem Heimspiel gegen Recke weiter. „Dass es hin und wieder Leistungsschwankungen in solch einer jungen Mannschaft gibt, ist ganz normal“, ergänzt er.