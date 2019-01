Friddy Hofene erinnert sich gern an 2007

Thomas Steinhoff, Trainer des Handball-Bezirksligisten SC DJK Everswinkel, wird sich alle Partien der Deutschen anschauen: „Wir haben uns auch schon die Vorbereitungsspiele angeguckt. Wenn die Deutschen, wie am nächsten Dienstag, zu unserer Trainingszeit spielen, gucken wir das als teambildende Maßnahme zusammen und trainieren danach.“ Den Deutschen traut er dank der starken Abwehr eine gute Rolle und den Sprung in die zweite Runde zu. Doch im Halbfinale sieht er Spanien, Frankreich, Schweden und Dänemark.

Manfred Krieg, Gründer und Cheforganisator der Fußballhallenkreismeisterschaft vom TuS Freckenhorst, muss als Sportdaten-Analyst schon berufsbedingt so viele WM-Spiele wie nur möglich sehen. Nicht begeistert ist er vom Kader, den Christian Prokop nominiert hat: „Mit der Nichtnominierung von Torjäger Tobias Reichmann hat sich der Bundestrainer meines Erachtens keinen Gefallen getan. Wir sind wahrscheinlich im Angriff zu schwach, um ins Halbfinale zu kommen.“ Sein WM-Tipp lautet Frankreich, Spanien oder Dänemark, sein Geheimtipp heißt Norwegen.

Mikhail Smirnov, Tennisspieler und -trainer des TV Warendorf, hatte bislang noch nicht viel Zeit, sich mit der WM zu beschäftigen, weiß aber, dass sie jetzt anfängt: „Ich bin da nicht der ganz große Fan oder Experte, schau mir aber schon das ein oder andere Spiel an.“ Besonders interessant für den in Russland geborenen Warendorfer ist natürlich das Duell zwischen Deutschland und Russland, dass am Montag um 18 Uhr über die Bühne geht. „Da halte ich dann doch etwas mehr zu Russland“, verriet er.

Dietmar Fedde, Chef der Warendorfer Rollstuhlbasketballer, wird sich alle deutschen Spiele anschauen, soweit es seine Zeit zulässt. Er traut dem Heimteam durchaus den Sprung ins Halbfinale zu, „wenn die Mannschaft gut ins Turnier startet und dann von einer ähnlichen Euphorie wie 2007 getragen wird.“ Seine Favoriten heißen Frankreich, Spanien und Dänemark.

Franziska Heinz, Handballtrainerin des Frauen-Oberligisten SC DJK Everswinkel, wird sich nach Möglichkeit alle deutschen Spiele anschauen. „All zu viel traue ich der deutschen Mannschaft allerdings diesmal nicht zu“, erklärt sie.

Friddy Hofene, Fußballtrainer des SC Füchtorf, will sich nach Möglichkeit alle deutschen Speile anschauen und traut dem Team den Titelgewinn zu – genau wie 2007: „Ich kann mich noch gut an den Endspiel-Sonntag erinnern. Damals war ich Trainer in Beelen und habe die Mannschaft zu mir eingeladen. Da haben wir das Finale gegen Polen dann mit zwölf Leuten geguckt.“

Stefan Hamsen, Trainer des Handball-Bezirksligisten Warendorfer SU, glaubt, dass in der Hauptrunde das Aus für die Deutschen kommt: „Allerdings ist das Halbfinale möglich, wenn wir uns im Angriff steigern und die Euphorie so groß ist wie bei der Heim-WM 2007.“ Hamsen will sich so viele Spiele wie möglich ansehen und nennt Spanien, Frankreich und Dänemark als seine Favoriten auf den Titel.