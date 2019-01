Die Gastgeberinnen kamen im Angriff nie richtig ins Spiel und lagen nach sechs Minuten bereits mit 2:5 im Hintertreffen. Die Gäste aus Ostwestfalen lagen im weiteren Verlauf des ersten Spielabschnitts stets vorn, beim 13:9 sogar mit vier Toren Unterschied. Der Favorit aus dem Vitusdorf machte dann drei Treffer in Folge, lag beim Seitenwechsel aber schon wieder mit 12:15 hinten.

Im zweiten Abschnitt packten die Gastgeberinnen in der Abwehr deutlich besser zu und ließen nur noch sechs Gegentreffer zu. Mit vier Toren in Folge drehten sie den Spieß zunächst um und gingen mit 17:16 in Führung. Doch das war aber keineswegs die Wende: Die HSG Euro legte wieder einen Zahn zu, und ging in der 51. Minute mit 21:19 in Führung. Das war jedoch das letzte Tor der Gäste. Everswinkel glich aus, ehe Michelle Behrens, zweieinhalb Minuten vor Schluss den Siegtreffer warf.

„Das war das erwartet kampfbetonte Match, das die Schiedsrichter gut geleitet haben. Wir sind nie richtig reingekommen und müssen nach dem Spielverlauf und der dramatischen Schlussphase heilfroh sein, dass wir beide Punkte behalten haben“, bilanzierte Everswinkels Trainerin Manja Görl.

Everswinkel: Kluge, Mohr - Behrens (7/3), Stelthove (6/2), Silvers (4), Große Schute (3), Langkamp, Schüler (je 1), Altun, Geukes, Zepke, Herzberg, Büscher.