Mit dem klaren 7:1 errang Landesligist Warendorfer SU am Sonntagmorgen beim Tabellenletzten Letmather TV dank einer überzeugenden Leistung den ersten Erfolg des neuen Jahres.

Sichere Siege in den Herrendoppeln durch Dirk Oertker/ Felix Claes und Stephan Krampe/Daniel Dunker sowie ein Dreisatzerfolg im Damendoppel durch Julia Renne/Maike Schmidt brachten den Favoriten auf den richtigen Weg. Claes, Oertker, Krampe und Schmidt siegten schließlich in ihren Einzeln ohne große Probleme, sodass die finale Niederlage im Mixed zwar ärgerlich war, aber die gute Stimmung nur kurz drückte.

Nun liegt es an den Warendorfern, sich in den kommenden drei Wochen für das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer BC Lünen vorzubereiten. „Da müssen wir in jedem Fall noch mal zulegen. Das Spiel heute war in Ordnung, aber es liegt noch genug Arbeit vor uns“, meint WSU-Akteur Dirk Oertker. Am 2. Februar kommt es ab 18 Uhr in der Von-Galen-Halle zum Topspiel, das vermutlich über den Aufstieg entscheidet.