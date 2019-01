Nach den drei Auftaktdoppeln sah es ganz danach aus, als sollten die Gastgeber zum fünften Mal in Folge sieglos bleiben. Schließlich holten sich die drei Duos Johannes Storck/ Daniel Offinger, Florian Schembecker/Vitalij Schwab und Martin Rolf/Jonas Vorderlandwehr jeweils glatte 0:3-Pleiten ab.

Doch dann kam die Wende: Schembecker, Storck und Offinger gewannen ihre Einzel in je drei, Rolf und Vorderlandwehr in fünf Sätzen, so dass es plötzlich 5:3 für die Sportunion hieß. Niederlagen von Schwab (2:3) und Schembecker (0:3) ließen Rheine zum 5:5 ausgleichen, doch dann war die Sportunion wieder an der Reihe. Stork (3:0), Offinger (16:14 im Fünften) und Rolf (3:0) sorgten mit ihre Siegen für die Vorentscheidung. Die 2:3-Niederlage von Vorderlandwehr fiel nicht mehr ins Gewicht, weil Schwab den neunten Zähler holte.