Lena Schröder, Ralf Sennhenn und Christian Feidieker geehrt

Für ihre 30-jährige Vorstandstätigkeiten als Jugendwartin, Kinderturnwartin und Schriftführerin und für ihr 20-jähriges ehrenamtliches Engagement als Kampfrichterin im Geräteturnen wurde Lena Schröder geehrt. Sie ist eine Vollblut-Sportfunktionärin, deren Verdienste insbesondere für die Turnabteilung der WSU, aber auch für die Stadt Warendorf von beispielhaftem Wert sind. Seit über 30 Jahren ist sie innerhalb und außerhalb der Turnhalle für ihren Verein ehrenamtlich tätig. Bis heute ist sie wegen ihrer unbestrittenen Fachkompetenz und ihrer einfühlsamen Arbeit bei den Kindern, Eltern und ihren Vereinskolleginnen überaus beliebt und hoch geschätzt.

Sportlerehrung der Stadt Warendorf 2019 1/42 Bürgermeister Axel Linke vergab drei Mal die Sportplakette (Ralf Sennhenn, Lena Schröder, Christian Feidieker), vier Mal die Sportmedaille in Bronze ( Mara Meier, Elsa Kronshage, Natalie Schrahe und David Maßmann) und ganze drei Mal die Sportmedaille in Gold (Lilli-Marie Engels, Julia Krajewski und Ronja Bushuven). Foto: Jonas Wiening

Ralf Sennhenn ist seit 44 Jahren Mitglied in der Warendorfer Sportunion und hat dort als Spieler in den Jugendmannschaften begonnen. Er war 15 Jahre lang Spieler der 1. Fußballmannschaft und übte anschließend dort auch das Traineramt bis 2003 aus. Bereits in seiner aktiven Zeit als B- und A-Jugendlicher engagierte er sich in der Jugendarbeit, war später Trainer der Kreisauswahl und des DFB-Stützpunktes in Ostbevern. Ebenso engagierte er sich in der Vorstandsarbeit der Fußballabteilung. Durch sein Engagement für den Warendorfer Fußballsport, seine Fairness und seine positive Ausstrahlung wurde er zum Vorbild und Aushängeschild der Abteilung.

Christian Feidieker hat als Mastersschwimmer an einigen Wettkämpfen teilgenommen, unter anderem 2001 an den Europameisterschaften in Palma de Mallorca. Sein eigentliches Betätigungsfeld war aber seit über 20 Jahren die ehrenamtliche Vereinsarbeit und vor allem das Kampfrichterwesen. Auf diesem Sektor schaffte er es bis in den Schiedsrichterkader des Deutschen Schwimmverbandes. In der Funktion als 2. Vorsitzender leistet er zudem seit 1998 effektive Vorstandsarbeit für die Schwimmabteilung der WSU. Außerdem ist er für die Aktiven stets Ansprechpartner und hat für alle Belange und Probleme immer ein offenes Ohr.