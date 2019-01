Bronze für Mara Maier, Elsa Kronshage, Natalie Schrahe und David Maßmann

Vier junge Athleten erhielten die Sportmedaille in Bronze. Für den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der B-Juniorinnen im Degenfechten und für den Gewinn der Westfalenmeisterschaft in der Schülerklasse wurde Mara Maier geehrt. Die 13-Jährige aus der Talentschmiede der Fecht- und Sportgemeinschaft Warendorf ist eine fleißige, zielstrebige Athletin und nicht nur im Fechten, sondern auch im Mehrkampfbereich erfolgreich unterwegs. Nachdem sie in 2017 bereits den westfälischen Meistertitel in der Schülerklasse errungen hatte, setzte sie ihre Erfolgsserie auch im vergangenen Jahr mit den oben genannten Erfolgen fort.

Erfolgreiche Boxerinnen

Gleich zwei Ausnahmesportler stellt der BC Warendorf, der nicht nur deutliche steigende Mitgliederzahlen aufweist, sondern auch für seine vorbildliche Integration zum Stützpunkt im Kreis Warendorf ernannt wurde. Da ist zunächst Elsa Kronshage zu nennen. Sie ist 15 Jahre jung und startet in der Altersklasse der Juniorinnen. Elsa siegte zunächst auf Kreis-, Bezirks- und NRW-Ebene, womit sie sich für die Deutsche Meisterschaft in Rostock qualifizierte. Dort errang sie den beachtlichen vierten Platz. Nicht minder anerkennenswert sind die Leistungen ihrer Vereinskollegin Natalie Schrahe. Natalie konnte in 2018 ebenfalls alle Qualifikationskämpfe für sich entscheiden, gewann ebenso auf Westfälischer Ebene den Titel und wurde anschließend ebenfalls in ihrer Altersklasse (Jugend) NRW-Landesmeisterin.

Sportlerehrung der Stadt Warendorf 2019 1/42 Bürgermeister Axel Linke vergab drei Mal die Sportplakette (Ralf Sennhenn, Lena Schröder, Christian Feidieker), vier Mal die Sportmedaille in Bronze ( Mara Meier, Elsa Kronshage, Natalie Schrahe und David Maßmann) und ganze drei Mal die Sportmedaille in Gold (Lilli-Marie Engels, Julia Krajewski und Ronja Bushuven). Foto: Jonas Wiening

Top-Talent im Schwimmen

David Maßmann von der Warendorfer SU gehört schon seit einiger Zeit zu den Top-Talenten seines Jahrgangs im Brustschwimmen. Er kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken, welches für den 14-jährigen Warendorfer zugleich auch den Durchbruch auf nationaler Ebene bedeutete. Vor allem auf der längsten Strecke, den 200 Metern Brust, fühlt er sich wohl. Zunächst schwamm er bei den NRW-Landesmeisterschaften zur Bronzemedaille. Alle Erwartungen übertraf er dann bei Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Bereits im Vorlauf schwamm er Bestzeit von 2:38,47 Minuten und qualifizierte sich für das Finale. Dort steigerte er sich dank eines taktisch noch besseren Rennens erneut und schwamm in 2:37,02 zu einem nie für möglich gehaltenen siebten Platz.