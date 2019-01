„Wir bedauern die Entscheidung der beiden sehr, war doch die Zusammenarbeit von Freude und Spaß geprägt – auch wenn die sportliche Situation hier und da angespannt war. Die Entscheidungen sind aber nachvollziehbar und werden daher vom Verein akzeptiert“, erklärt Hoetmar Fußball-Geschäftsführer Walter Venhues.

Der in Münster wohnende Co Claus Hensel wil sich in Zukunft ebenso stärker auf die Familie konzentrieren wie Averhage, der zu seinem Heimatverein Westfalia Vorhelm zurückkehrt. Vor seinem Engagement in Hoetmar trainierte er fünf Jahre lang die Westfalia. „Ich spare viel Zeit, wenn ich den Club an meinen Wohnort trainiere, dadurch kannich mich mehr um die Familie kümmern“, erklärt Averhage. Dort wird er Nachfolger des ehemaligen WSU-Trainers Oliver Glöden, der zum A-Ligisten Vorwärts Ahlen wechselt.

„Wir suchen jetzt einen engagierten und zielstrebigen Trainer, der Spaß hat, eine sehr junge Mannschaft der Kreisliga A zu trainieren und weiter zu entwickeln. Interessierte können gerne Nils Recker oder mich kontaktieren“, ergänzte Walter Venhues.