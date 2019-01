Winterpause fällt für den TuS Freckenhorst flach

Die Winterpause fiel diesmal aus. Schließlich lagen nur sechs Tage zwischen der Hallenkreismeisterschaft und dem Trainingsauftakt am vergangenen Samstag. „Das ist bitter, aber leider nicht zu ändern“, stöhnt Andreas Strump, der Trainer der Freckenhorster Fußballer.

Der Bezirksligist hat nun mal das Pech, in einer 17er-Staffel zu spielen und zudem zwei Nachholpartien austragen zu müssen. Daher geht es am 3. Februar in Mastholte schon wieder um Punkte. „Und deswegen mussten wir jetzt auch schon so früh wieder anfangen“, sagt Strump, der dreimal die Woche zum Training bittet.

Dazu kommen noch fünf Testspiele, das erste steigt schon heute um 19.30 Uhr daheim gegen den SC Füchtorf. Weiter geht es mit Partien gegen Everswinkel (19. Januar), Gievenbecks Zweite (22.), Sendenhorst (26.) und Sassenberg (30.). Für den 3. Februar war noch ein weiterer Test gegen Wolbeck geplant, aber der muss wegen des Nachholspiels ausfallen.

„Die Trainingsbeteiligung ist gut. Wir haben derzeit fast alle Mann an Bord, auch wenn der ein oder andere noch nicht ganz fit ist“, erklärt Strump. Nicht dabei ist der leidgeprüfte Lukas Winkelnkemper, der seit knapp einem Jahr wegen Kniebeschwerden ausfällt.

Nur noch in Notfällen werden demnächst – wie berichtet – Innenverteidiger Simon Kaminski und Mittelfeldspieler Lars Brechler auflaufen, die aus beruflichen und privaten Gründen aufhören. Neu im Kader ist der aus Sassenberg gekommene Offensivakteur Emre Peci, der schon bei der HKM zum Einsatz kam.

Der am Saisonende scheidende Übungsleiter des TuS hofft natürlich darauf, dass seine Jungs einen guten Start in den zweiten Saisonteil erwischen und erst gar nicht mehr in die Nähe der Abstiegszone geraten. Dort hielten sie sich über weite Strecken der Hinrunde auf, ehe sie mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen noch einen guten Endspurt hinlegten und sich auf Platz zehn vorschoben. „Das war wichtig, denn so konnten wir in aller Ruhe ins neue Jahr gehen. Jetzt wollen wir noch einige Plätze gutmachen. Wichtig ist, dass wir hinten stabil stehen.“