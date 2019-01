In den Weihnachtsferien machte sich die ehemalige weibliche A-Jugend des SC DJK Everswinkel auf den Weg ins schwedische Lund. Beim größten Jugendhallenturnier der Welt traten über 600 Mannschaften aus 16 Nationen in 38 Hallen gegeneinander an.

Die Truppe von Frank Martens und Petra Fichtner hatte wie im Vorjahr eine sehr starke Vorrunden-Gruppe erwischt und spielte nach einem Sieg und zwei Niederlagen im B-Cup weiter, in dem das Team vor einem Jahr im Halbfinale scheiterte.

Im Achtelfinale gab es einen 15:9-Sieg gegen Ystads IF aus Schweden, im das Viertelfinale ein 22:14 gegen den HT München. Im Halbfinale gegen die HSG Wettenberg ging es hoch her, am Ende siegte der SC DJK mit 19:18. Im Endspiel folgte gegen den starken dänischen Club Nykøbing Hàndboldklub eine glatte 11:20-Niederlage.

„Unsere Mädels haben alles gegeben. Das Erreichen des B-Finales ist sensationell“, freuten sich die Everswinkeler Trainer Frank Martens und Petra Fichtner.

Everswinkel: Kluge, Große Schute, Zepke, Bödding, König, Nordgerling, Knirck, Tertilt, Hausknecht, Aufderheide, Steiwer, Müller.