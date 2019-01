„Wir tun uns in Hannover immer sehr schwer. Beim Blick auf den Tabellenstand sehe ich aber, dass wir gewinnen müssen“, so Marcel Fedde, Trainer des Rollstuhlbasketball-Zweitligisten. Bislang hat United II nur gegen Schlusslicht Alba Berlin gewonnen. Zuletzt erkämpften sie sich aber durch enge Spiele Respekt in der Liga. Hannover hatte Anfang Dezember daheim nur denkbar knapp 60:61 gegen Hamburg verloren, was unterstreicht, dass die Niedersachsen gut drauf sind.

Aufpassen müssen die BBCler auf Hannovers Linda Dahle. Sie ist aktuell die beste Vorlagengeberin der Hannoveraner Reserve. Und natürlich auf Thomas Schröder, der für United gegen die Baskets aus der Hansestadt 16 Punkte erzielte.

Kein Wunder, dass Marcel Fedde heute auf die Defensive setzt: „Wir müssen sehr gut verteidigen, wenn wir etwas mitnehmen wollen. Allerdings sehe ich neben unserem Größenvorteil dort auch ein Plus für uns.“

In der Warendorfer Offensive ist Sören Müller heute noch mehr als sonst gefragt. Der andere zielsichere Schütze des BBC, Jens Wibbelt, ist nämlich nicht dabei. Er weilt im Urlaub.

Dafür ist aber unter der Woche nur Trainer Marcel Fedde angeschlagen gewesen – der Rest also fit. Noch immer pausieren muss der junge Leon Wissmann. Es könnte sich sogar bis zum Saisonende hinziehen.