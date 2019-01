„Die Gäste baten um eine Verlegung, ab 18 Uhr darf man am Sonntag spielen. Daher haben wir uns auf diesen Termin geeinigt“, klärt Everswinkels Trainer Thomas Steinhoff auf. Für beide Mannschaften ist es das letzte Match der Rückrunde.

„Wir haben jetzt vier Heimspiele in Folge. In diesen Partien möchten wir einiges bewegen“, erklärte Steinhoff. Die vielen Partien in der Kehlbachhalle rühren auch daher, dass sechs Spieler von Recke vergangenes Wochenende zum WM nach Berlin fuhren, weshalb nun Sonntag gespielt wird. Da ist allerdings der Gastgeber WM-geschwächt, denn Jost Hillebrand fehlt, weil er bei der Weltmeisterschaft in Köln dem deutschen Team die Daumen drückt,

Zudem hat der SC-DJK-Coach ein Linkshänderproblem. Vermutlich fallen alle Vier aus. „Wir haben schon recht viele Linkshänder im Team. Aber gegen Recke fehlt jetzt nach einer Trainingsverletzung unter der Woche Tim Brochtrup. Vergangene Woche wäre er dabei gewesen.“

Aber diese Fingerverletzung lässt Thomas Steinhoff auf keinen Fall als Entschuldigung für eine nicht zufrieden stellende Leistung seiner Schützlinge am Sonntag gelten. „Trotz der üblichen Fragezeichen wegen Erkältungen oder Verletzungen, was ja auch für die anderen Mannschaften gilt, werden wir eine schlagkräftige Truppe auf dem Feld haben. Zum Abschluss der Hinserie möchten wir zeigen, was wir uns seit vergangenem Sommer im Training erarbeitet haben.“

Ein Heimsieg soll also her. Dafür will sich der Übungsleiter nicht speziell auf den Gegner einlassen, sondern Everswinkel soll möglichst das eigene Spiel durchziehen. „Sollte der Verlauf zeigen, dass besondere Maßnahmen nötig sind, werden wir natürlich handeln. Dabei verlasse ich mich durchaus auch mal auf mein Bauchgefühl“, so Steinhoff.

Die Gegner sind im Mittelfeld der Bezirksliga platziert, so dass auch der Trainer der Vitusdörfler ein packendes Duell auf Augenhöhe erwartet: „Ich denke, dass am Ende der jeweilige Wille über die Punktevergabe entscheidet.“