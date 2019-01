„Das ist realistisch gesehen ziemlich schwer, da sind wir uns alle einig. Schließlich haben wir im alten Jahr nur acht Punkte gesammelt und müssen jetzt vier Zähler gutmachen und zwei Mannschaften überholen, wenn wir eine Chance auf den Klassenerhalt haben wollen. Da muss schon alles passen, wenn wir den Abstieg verhindern wollen. Aber wir geben natürlich nicht vorzeitig auf“, verspricht der Übungsleiter, der die WSU-Reserve im Sommer übernahm.

Seit einer Woche im Training

Schon vor einer Woche startete die Vorbereitung. „Wir mussten früh loslegen, da wir am 10. Februar schon unser Wiederholungsspiel gegen Herbern austragen“, erzählt Ograk. Die erste Partie endete im November 2:2. Doch bekanntlich legte Herbern erfolgreich Protest ein, weil Warendorfs Niklas Brändle kurz vor Schluss die zweite gelbe Karte erhielt, aber nicht das Feld verlassen musste.

0:7 schnell abhaken

„Wenn wir diese Partie gewinnen, wäre das ein idealer Start für eine Aufholjagd“, erklärte der WSU-Coach, dessen Elf bereits das erste Testspiel hinter sich hat. Wie berichtet, kassierte die Sportunion am Sonntag eine 0:7-Niederlage beim B-Ligisten SG Telgte II. „Das Ergebnis werden wir schnell abhaken“, ergänzte er.

Am kommenden Samstag folgt ein Test in Füchtorf, eine Woche darauf in Ostbevern. Und zwischendurch gibt es noch ein Trainingsspiel gegen die eigenen A-Junioren.

Hasimi und Mersmann weg

Der ohnehin schon dünne Kader der Sportunion hat sich weiter verkleinert. Nachdem sich Burhan Hasimi schon während der Hinrunde abgemeldet hatte (zum SC Müssingen), verabschiedete sich jetzt Felix Mersmann in Richtung Australien. „Das sind natürlich nicht die besten Voraussetzungen“, weiß Ograk, dessen Zukunft mit Blick auf die kommende Saison noch offen ist. „Wie es weitergeht, bespreche ich demnächst mit den Verantwortlichen.“