„Wir sind glücklich, diese beiden Personalien schon früh unter Dach und Fach zu gebracht zu haben – zumal mit beiden Trainern lediglich ein Gespräch notwendig war und wir uns nun der Kaderplanung widmen können“, freut sich Dirk Strotbaum, der erste Vorsitzende der DJK. Nicht zuletzt die Hallenkreismeisterschaft habe gezeigt, dass die Chemie innerhalb und zwischen beiden Mannschaften stimmt. Hier war der Verein mit einer gemischten Mannschaft einmal mehr in die Endrunde eingezogen.

„Diesen Schwung wollen die beiden Teams mit in die zweite Serie nehmen, nachdem die Hinrunde auch aufgrund personeller Engpässe vor allem für die erste Mannschaft in der B-Liga nur durchschnittlich verlief“, führt Strotbaum aus. Hoffmann und Pomberg sollen beide Teams in der kommenden Saison weiter entwickeln, ohne die Durchlässigkeit zwischen beiden Mannschaften in Frage zu stellen.

„Ich musste nicht lange nachdenken. Schließlich fühle ich mich seit Jahren pudelwohl bei der DJK Milte. Und der erneute Erfolg bei der Hallenkreismeisterschaft ist auch ein Indiz für die gute Zusammenarbeit in diesem Club“, erklärt Hoffmann.