Markus Bollmann, aktueller Trainer des A-Kreisligisten VfL Sassenberg, verstärkt ab Sommer 2019 das Trainerteam des Westfalenligisten TSV Victoria Clarholz. Der Ex-Profifußballer von Arminia Bielefeld wird künftig dem Trainerstab der Victoria angehören.

„Nach Absprache mit unserem Chef-Trainer Christopher Hankemeier freuen wir uns sehr, den vielen Talenten bei uns eine weitere sportliche Kompetenz im Trainerteam von Victoria Clarholz zu bieten“, erklärte Marc Borgmann, Pressesprecher des Westfalenligisten gegenüber dem Westfalensport.

„Mit dem VfL Sassenberg habe ich natürlich im Vorfeld gesprochen. Ich darf nach Clarholz wechseln“, so Bollmann am Mittwoch auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. Es wäre so abgesprochen gewesen, dass er bei entsprechenden Angeboten in eine höhere Liga wechseln dürfte, versicherte der Coach, der in Sassenberg seine erste Trainerstation inne hat.

Der seit Anfang Januar 38-jährige Ex-Profi hätte nach eigener Aussage auch weitere Angebote gehabt, aber der zweifache Familienvater möchte gern in der Nähe bleiben: „Nach Clarholz ist es für mich sogar kürzer als nach Sassenberg.“ Der frühere Innenverteidiger (SC Paderborn, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, SC Wiedenbrück) ist offensichtlich sehr heimattreu, denn er wohnt in Vellern und ist in Beckum geboren.

Wie genau seine Tätigkeit in Clarholz aussehen wird, ist noch nicht endgültig festgelegt. Er wird im Trainerstab unter Cheftrainer Christopher Hankemeier als Co arbeiten. „Zunächst ist wichtig, dass die Mannschaft die Klasse hält. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Alles weitere, wie zum Beispiel die Entwicklung des Kaders, wird in den nächsten Wochen unser gemeinsames Thema sein“, unterstrich Markus Bollmann, dass das sein sportliches Augenmerk aber bis zum Saisonende auf dem VfL Sassenberg liegen werde. Dieser muss sich jetzt natürlich einen Nachfolger suchen.

Der Kontakt zu Victoria Clarholz kam über Bollmanns ehemaligen Mitspieler Carsten Strickmann zu Stande.