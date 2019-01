Warendorfer SU: Frost sorgt für Frust

Lukas Krumpietz ist derzeit nicht besonders glücklich – in Sachen Fußball. „Jetzt sind schon die ersten beiden Testspiele der Witterung zum Opfer gefallen. Das ist nicht so toll, zumal keine Besserung in Sicht ist“, stöhnt der Coach der Warendorfer SU knapp drei Wochen vor dem Start in den zweiten Saisonteil.

Am Dienstag vergangener Woche nahm der Tabellendritte der Kreisliga A1 das Training auf, die ersten beiden Spiele gegen die A-Junioren von RW Ahlen (Sonntag) und die SG Telgte (gestern) fielen bereits aus. „Der Boden ist einfach zu glatt und hart, bei diesem Dauerfrost geht auch auf Kunstrasen nicht viel“, erklärt der Fußballtrainer.

Vier Tests kommen noch

Immerhin hat die Sportunion jetzt noch vier Tests auf dem Plan: Am Sonntag geht‘s zum Kamener SC, am Mittwoch zu Aramäer Ahlen, am 2. Februar empfängt die WSU Amisia Rheine und am 10. Februar die SpVg Oelde – wenn das Wetter mitspielt. Eine Woche später wird es dann mit dem Heimspiel gegen Everswinkel ernst.

70 Punkte im Visier

„Wir wollen natürlich gut gerüstet ins neue Jahr gehen und Spitzenreiter Borussia Münster auf den Fersen bleiben. Auf jeden Fall möchte ich die 70-Punkte-Grenze erreichen. Sollten die Borussen schwächeln, müssen wir das ausnutzen“, fordert der Ahlener. „Mit der Trainingsbeteiligung bin ich sehr zufrieden, bei der letzten Einheit waren 21 von 23 Spielern da. Allerdings muss ich mir auch mal etwas anderes einfallen lassen“, ergänzt Krumpietz. Daher stehen jetzt Schwimmen, Sauna und Spinning auf dem Programm.

Personell sieht es gut aus, denn bis auf Fabian Schütte und Bastian Grothues (beide im Aufbautraining) sind alle Spieler einsatzbereit. Am Kader hat sich in der Winterpause nichts geändert.

Baustellen

Wie es am Saisonende aussieht, ist noch nicht klar: „Der Großteil des Teams bleibt, die ein oder andere Baustelle gibt es noch. Ein dickes Fragezeichen steht hinter Bernd Kieskemper, der möglicherweise zu seinem Heimatclub nach Freckenhorst zurückkehrt“, so der Trainer.