Seit einigen Wochen ist klar, dass es bei den Fußballerinnen der Warendorfer SU eine einschneidende Veränderung gibt. Trainer Andre Kuhlmann hört bei der WSU auf und heuert bei den Männern von BW Aasee an (wir berichteten). Nun hat der Regionalligist die Weichen für die Saison gestellt – und die Entscheidung ist keine Überraschung. Denn mit Frank Woycke übernimmt derjenige, der die WSU in die Regionalliga führte und im Vorstandsteam der Frauenabteilung fungiert. „Er kennt die Abläufe, bringt viel Routine mit und viel Vertrauen“, begründet der sportliche Leiter Max Ende die Entscheidung.

Woycke kennt den Warendorfer Frauenfußball in- und auswendig und war immer nah dran an der Mannschaft. Daher ist es eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung, die Position mit einem alten Bekannten zu ersetzen. Zumal die Ligazugehörigkeit noch nicht feststeht. „Wir stehen vor einem größeren Umbruch und glauben, dass wir ihn mit Frank bewältigen werden“, ist Ende optimistisch. In der Liga sieht es schließlich alles andere als rosig aus: In der Rückrunde braucht die WSU ein kleines Fußballwunder, um den Abstieg noch zu verhindern.

Umso war es wichtiger, auf der wichtigsten Position Klarheit zu schaffen. „Wir sind froh, dass wir das bis Ende Januar klären konnten. Das ist auch für die Gespräche mit den Spielerinnen wichtig. Wir sind uns sicher, auch im nächsten Jahr eine super Truppe zu stellen“, betont Ende, der unabhängig vom Klassenerhalt Kuhlmann ein super Zeugnis ausstellt: „Man kann Andres Dienste gar nicht hoch genug einschätzen.“ Erhalten bleibt der WSU das Team um Co Friedhelm Mors, Torwarttrainer Markus Reinhardt und Betreuer Heiko Bernsmann.

Und auch bei der Reserve gibt es Neuigkeiten. Der derzeitige Trainer Helmut Arnold wird aber der kommenden Saison von Roman Bosse und Marcus Mumm unterstützt. Sie trainieren in dieser Saison noch die U15 und U17-Reserve der WSU-Mädchen und bilden zusammen mit Arnold ein gleichberechtigtes Trainer-Trio. „Die zweite Mannschaft hat sich nach dem Abstieg stabilisiert. Mit Markus werden einige Spielerinnen in die Zweite gehen. Wir erhoffen uns viel neuen Schwung“, erklärt Ende die Entscheidung.