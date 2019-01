SC DJK Everswinkel will auf Dauer etwas aufbauen

Die wichtigste Frage der Winterpause hat der SC DJK Everswinkel geklärt: Das Trainergespann Enver Rama und Frederik Isselhorst wird den A-Ligisten auch in der kommenden Saison trainieren.

„Die Mannschaft ist mit den Trainern zufrieden, die Verantwortlichen auch. Dass es sportlich noch Luft nach oben gibt, wissen alle Beteiligten. Doch das ist zweitrangig, Wir wollen auf Dauer etwas aufbauen und nicht jedes Jahr einen neuen Trainer suchen“, betont Dieter Rengers, der Fußballobmann des SC DJK.

Nicht lange überlegt

„Wir beide mussten da nicht allzu lange überlegen, denn wir fühlen uns sehr wohl beim SC DJK. Sportlich lief es zwar in der Hinrunde nicht immer nach Wunsch. Doch das Drumherum ist super, die Zusammenarbeit mit den übrigen Mannschaften und dem Vorstand funktioniert bestens“, beschreibt Rama die Gründe dafür, warum er mit Isselhorst demnächst in seine zweite Saison geht. Schließlich bleibt auch die Mannschaft voraussichtlich zusammen.

Platz neun reicht nicht

Doch zunächst einmal will das Trainerduo mit seinen Schützlingen eine gute zweite Serie hinlegen. Platz neun ist nicht das, was sich der SC DJK zu Saisonbeginn vorgestellt hatte. „Wir müssen hinten kompakter stehen, dürfen uns weniger Fehler erlauben und deutlich weniger Gegentore fangen. Ich bin sicher, dass wir das hinkriegen, weil die Mannschaft inzwischen gut eingespielt ist. Das war zu Saisonbeginn nicht der Fall“, verdeutlicht Rama.

Platz gesperrt

Die Vorbereitung gestaltet sich indes schwierig, in dieser Woche war sogar der Kunstrasenplatz wegen des Dauerfrosts gesperrt. „Wir sind dann in die Waldorfhalle gegangen und haben dort vornehmlich haben an Koordination und Ausdauer gearbeitet“, berichtet der SC-DJK-Coach.

Das erste Testspiel in Freckenhorst fiel bereits aus, das für Samstag geplante in Ostbevern steht auch auf der Kippe. Schließlich folgt am 3. Februar noch ein Vorbereitungsspiel bei Aramäer Ahlen an. „Ich hoffe, dass wir in Ostbevern spielen können. Ansonsten müssen wir noch ein weiteres Testspiel abmachen“, so Rama.

27 Mann auf dem Zettel

Am 17. Februar steigt das erste Punktspiel in Warendorf. Nicht mehr dabei sind dann Peter Ciuraj (BW Aasee) und Mario Spina (SC Hoetmar). „Der Kader ist dennoch groß genug, wir haben schließlich immer noch 27 Spieler auf dem Zettel“, erklärt der SC-DJK-Übungsleiter.