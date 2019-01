BBC Warendorf ringt Ahorn Panther Paderborn nieder

Einen packenden Kampf lieferten sich die Rollstuhlbasketballer des BBC Warendorf und der Paderborner Ahorn Panther. Am Ende hatten die Warendorfer das glücklichere Ende für sich und gewannen dank einer tollen Moral mit 66:62 (31:28). „Heute war wirklich alles dabei. Es war eine super Stimmung in der Halle“, jubelte Trainer Marcel Fedde nach dem Erfolg.

Seine Mannschaft erwischte einen super Start. In den ersten zehn Minuten gelang dem BBC einfach alles, auf Paderborner Seite dagegen gar nichts. Nach zehn Minuten führten die Gastgeber mit 16:4, nach einem spannenden Fight sah es zunächst nicht aus. Doch im zweiten Viertel wendete sich das Blatt, plötzlich gelang den Panthern alles, den heimischen Rollis dagegen nichts mehr.

Rollstuhlbasketball 2. Liga, Warendorf - Paderborn 1/13 Rollstuhlbasketball 2. Liga, Warendorf - Paderborn Foto: Penno

„Das können wir uns auch nicht erklären“, rätselte Fedde über den Bruch im Spiel. Die komfortable Zwölf-Punkte-Führung schmolz dahin, immerhin mit drei Zählern Vorsprung rettete sich der BBC in die Pause. „Nach dem zweiten Viertel war klar, dass es nicht mehr um Schönspielen geht, sondern einfach nur ums Gewinnen“, erklärte Fedde.

Und so kam es auch. Nach der Pause schenkten sich beide Teams nichts mehr. Zwischenzeitlich konnten sich die Warendorfer mit sieben Punkten absetzen, aber die Paderborner ließen sich einfach nicht abschütteln. Sie kamen wieder zurück, mit 48:47 aus BBC-Sicht ging es in das entscheidende Viertel. Und das hatte es in sich. Denn plötzlich lagen die Gäste in Führung (54:52). Doch mit einem verwandelten Dreier brachte Sören Müller den BBC wieder in Führung. Die Führung wechselte nun hin und her, ehe Müller 24 Sekunden vor dem Schluss mit einem verwandelten Freiwurf zum 66:62-Endstand alles für den BBC klar machte.

Warendorf: Müller (32), Wibbelt, Heichelt (je 10), Niehaus (6), Heseker (4), Tsatsoulis, Hoffmann (je 2), Buinus, Kolkilic.