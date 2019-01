SC DJK Everswinkel hat mit Schlusslicht Sparta Münster viel mehr Mühe als erwartet

Das war schwerer als erwartet: Everswinkels heimstarke Frauen-Reserve musste sich nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mächtig am Riemen reißen, um das sieglose Schlusslicht der DJK Sparta Münster zu bezwingen – was am Ende beim 33:24 (17:13)-Erfolg auch gelang.

„Wir sind in der ersten Hälfte viel zu schwach in der Abwehr gewesen und haben zu viele Tore zugelassen. Erst mit der Umstellung von 6:0 auf 5:1 haben wir den Gästen den Zahn gezogen“, resümierte Everswinkels stark erkälteter Übungsleiter Uwe Landau.

Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel II - Sparta Münster 33:24 1/17 Handball Frauen-Landesliga, Everswinkel II - Sparta Münster 33:24 Foto: Rene Penno

Die Gäste ließen sich von einem schnellen 0:3-Rückstand keineswegs beeindrucken, glichen beim 6:6 erstmals aus und hielten die Partie 35 Minuten lang völlig offen. Doch dann ging es ruckzuck: Innerhalb von sieben Minuten zogen die Gastgeberinnen von 19:17 auf 25:17 davon und machten vorzeitig alles klar.

Everswinkel II: Kleinschnittger, Wellenkötter - Thiemann (7/5), Bödding (6), Knirck (6/3), Schänzer (4), Holtstiege (3), Benten (2), Thiele, Erben, Dartmann, König (je 1), Tertilt.