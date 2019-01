Insgesamt sechs Wettkämpfer des BCW standen in Ibbenbüren im Ring. Bei den weiblichen Kadetten im Bantam-Gewicht (bis 51 kg) verließen gleich zwei junge Warendorferinnen mit Medaillen den Ring. Ayse Alia Köksal errang den Meistertitel und damit Gold, Zoe Prinz sicherte sich in einem beherzten Kampf den Vizemeistertitel und Silber.

Ihre ältere Schwester Sara Suna Köksal (Junioren Bantam) gewann ihr Halbfinale und steht damit am 9. Februar ihrer Teamkameradin Ilayda Kocak, die sich bereits im Vorfeld für das Finale qualifiziert hatte, in Lengerich im Ring gegenüber. Sarah Jürgens verlor in der Juniorenklasse ihren Kampf durch RSC (Abbruch), holte sich aber dennoch die Bronzemedaille.

Bei den Frauen startete nach langer Trainingspause erstmals wieder Büsra Celik im Federgewicht. Bedingt durch die lange Trainingspause gelang ihr nicht der erhoffte Sieg, sie unterlag der starken Esther Eissing vom BC Bielefeld. Auch Büsra Celik verließ den Ring mit der Bronzemedaille.

Dler Karimi, einer der Halbschwergewichtler des BCW, traf auf Robin Pfaff vom TV Gronau. Karimi hatte Pfaff vor einigen Monaten mit K.o. besiegt. Auch diesmal lief es perfekt für den Warendorfer Boxer. Direkt in der ersten Runde brachte er einige harte Schläge an den Mann, Anfang der zweiten Runde brach der Ringrichter dann den Kampf ab. Damit sichert sich Karimi den Einzug in das Finale am 10. Februar in Lengerich.

„Damit hat unser Club vier weitere Boxer ins Finale gebracht. Silber ist ihnen also sicher, dann geht es um Gold“, blickt BCW-Chef Andreas Steinkat dem zweiten Februar-Wochenende gespannt entgegen.