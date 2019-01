Die Spielgemeinschaft SC DJK Everswinkel/SG Sendenhorst fuhr drei weitere Punkte ein. Der Spitzenreiter der Bezirksliga landete einen klaren 3:0-Sieg (25:15, 25:9, 25:17) gegen den USC Münster II.

Auch wenn alle Sätze ungefährdet waren, gab es mehrere Punkte, die Trainer Raphael Klaes nicht zufrieden stellten. So war die Annahme im ersten Satz deutlich zu flach, was unter anderem dazu führte, dass sein Team den Mittelblock des USC zu selten überwand.

Nach deutlicher Ansprache der Knackpunkte in der Satzpause stellten die Spieler des Gastgebers die Mängel ab und ließen den USC kaum zum Zuge kommen. In Folge dieses Durchmarsches ließ die Konzentration der Spielgemeinschaft im dritten Satz deutlich nach, was der USC für sich zu nutzen versuchte. Aber näher als vier Punkte kam er nie an den Tabellenführer heran.

Spannend ging es beim Nachbarschafts-Duell der befreundeten Frauen-Teams aus Sendenhorst und Everswinkel zu, auch wenn das Endergebnis von 3:1 (20:25 25:14 25:22 25:22) für Gastgeber Sendenhorst dies nicht vermuten lässt.

Motiviert durch den Sieg gegen Tabellenführer Warendorf gingen die Everswinkelerinnen selbstbewusst in das Spiel, nutzten im ersten Satz die Schwächen der SG und gewannen diesen. Danach steigerten sich die Sendenhorsterinnen deutlich und holten sich die folgenden drei Durchgänge – den vierten trotz eines 0:10-Rückstandes. SC-DJK-Trainer Michael Meyering war mit der Leistung seines Teams zufrieden, „Man darf nicht vergessen, dass wir gegen den Tabellenzweiten gespielt haben.“