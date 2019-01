Paul Weißen fährt gleich vier Siege für die Warendorfer SU ein

In Ahlen und Münster startete das Jahr 2019 für die Schwimmer der Warendorfer Sportunion. Über die „langen Kanten“, 400 Meter Lagen sowie 1500 und 800 Meter Freistil, waren die Athleten der ersten und zweiten Wettkampfmannschaft in Ahlen gefordert, während in Münster die Dritte beim Mittelstreckenvergleich ihr Können unter Beweis stellte.

In Münster gingen neun Sportler unter der Leitung der neuen Trainer Theresa und Maximilian Reimann an den Start. Insgesamt vier Siege verbuchte Paul Weißen (Jahrgang 2010). Über 100 Meter Freistil und 200 Meter Freistil schwamm er zu Gold, auch über die Rückenstrecken holte er sich den Sieg: In neuer Bestzeit von 1:38,87 Minuten über 100 und starken 3:28,97 über 200 Meter. Außerdem gewann er Silber über 100 Meter Lagen. Stark präsentierte sich in Münster auch Clara Sachse (2010). Sie blieb über 100 Meter Freistil und Rücken jeweils zum ersten Mal unter der Zwei-Minuten-Marke. Über 100 Meter Brust wurde sie in 2:07,30 knapp hinter dem Podium liegend Vierte.

Trainerin Theresa Reimann (1998) feierte ebenfalls einen guten Start in das Jahr 2019 mit sechs Podestplatzierungen, unter anderem mit Platz drei im Finale über 100 Meter Schmetterling. Bruder Maximilian Reimann (1996) belegte im Finale über 100 Meter Brust den zweiten Platz.

In Ahlen gingen die Mädchen über 800 Meter Freistil an den Start, während die Jungs die 1500 Meter Freistil zu absolvieren hatten. Insgesamt 20 Medaillen brachten die Kreisstädter mit nach Hause. Julia Janz (2008) errang über 400 Meter Lagen in 6:54,31 den zweiten und über 800 Meter Freistil in 13:37,33 den dritten Platz. Jan Krämer (2006) holte sich über 1500 Meter in 23:14,06 Bronze. Ebenfalls Bronze gewann Swana Wittenberg (2007) über 400 Meter Lagen, während Paulina Dreimann sogar Silber holte. Dritte wurde Paulina dann über 800 Meter Freistil. In 5:44,29 Minuten über Lagen und in guten 21:02,36 Minuten über Freistil gewann Lukas Allendorf (2004) jeweils Bronze. Im selben Jahrgang schnappte sich David Maßmann den Sieg über 400 Meter Lagen (5:35,78) und Silber über Freistil (20:32,57).

Ein starkes Wochenende erlebte auch Niklas Mondroch (2003). Durch eine deutliche Leistungssteigerung siegte er über die Lagenstrecke in 5:11,22 Minuten. Eine starke Zeit schwamm er zudem über 1500 Meter in 19:05,02, das war die zweitbeste „WSU-Zeit“ des Tages. Diese wurde nur von Sascha Thiel unterboten, der in 18:21,90 Minuten Gold holte. Rang zwei erkämpfte er sich über 800 Meter Freistil.