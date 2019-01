„Die 19 Punkte sind ein gutes Zwischenergebnis, aber kein Ruhekissen. Daher müssen wir uns jetzt so gut es geht auf den zweiten Saisonteil vorbereiten, der in knapp drei Wochen losgeht“, lautet die Devise von Hoetmars Fußballtrainer Dennis Averhage.

Die ersten beiden Wochen liefen nämlich nicht nach Plan, denn auf dem gefrorenen Ascheplatz war nichts zu machen. „Wir sind gelaufen oder in Alverskirchen in die Soccerhalle gegangen. Das war nicht optimal, aber so haben sich die Jungs wenigstens bewegt“, blickt der am Saisonende scheidende Coach unzufrieden auf den ersten Teil der Vorbereitung zurück. In dieser Woche nimmt der A-Ligist liebend gern das Angebot des benachbarten TuS Freckenhorst an, auf seinem Kunstrasen zu trainieren.

Kein Mangel an Arbeit

An Arbeit mangelt es Averhage und seinem Co Claus Hensel nicht. „Wir müssen uns in allen Bereichen steigern und intensiv trainieren, wenn wir am 17. Februar gegen Gelmer punkten wollen. Auch das 2:6 im Testspiel gegen Vorhelm hat unsere Schwächen aufgedeckt“, erklärt Averhage. Am Samstag steht noch ein Test bei Vorwärts Ahlen, fünf Tage darauf ein weiterer bei Aramäer Ahlen an.

Schnell punkten

„Und dann müssen wir so schnell wie möglich die für den Klassenerhalt nötigen Punkte sammeln, um nicht wieder bis zum Saisonende zu zittern“, wünscht sich Averhage. Im ersten Saisonteil gehörte sein Team zu den positiven Überraschungen der Kreisliga A1, denn trotz namhafter Abgänge und eines kleinen Kaders fuhr es 19 Zähler ein und belegt Rang zehn. Damit beträgt der Abstand zum Relegationsplatz acht Zähler.

Immerhin hat sich der Kader in der Winterpause um einen Spieler vergrößert: Mario Spina wechselte von Everswinkel nach Hoetmar, wo er auch wohnt. „Er hat sich gut bei uns eingeführt, wir können ihn bestens gebrauchen“, sagt der Hoetmarer Coach.