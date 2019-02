Warendorfer SU und VfL Sassenberg klar favorisiert

Bezirksliga : Warendorf - Ibbenbüren (So 18 Uhr)

Eine Pflichtaufgabe für die Warendorfer – zumindest auf dem Papier. Die Gäste aus Ibbenbüren stehen schließlich auf dem drittletzten Rang und kämpfen gegen den Abstieg. Zudem ist die Sportunion in eigener Halle noch ohne Punktverlust und wird auch am Sonntag ihre Fans nicht enttäuschen wollen. Der Start ins neue Jahr verlief vielversprechend, die Warendorfer gewannen nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen in Serie wieder einmal in fremder Halle bei der DJK Eintracht Hiltrup. Im Hinspiel setzte sich die Hamsen-Sieben mit 33:30 durch.

Bezirksliga: Everswinkel - Hohne-Lengerich (So 17 Uhr)

Langsam aber sicher kommt das neu formierte Team des SC DJK Everswinkel in Schwung, 10:2 Punkte aus den letzten sechs Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Daher geht der Tabellensiebte als Favorit in sein Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete HSG Hohne-Lengerich, die seit vier Begegnungen auf einen Sieg wartet und das Hinspiel mit 28:30 verlor. „Sicherlich wollen wir die nächsten Punkte holen. Wichtig ist, dass die Jungs mit der richtigen Einstellung zu Werke gehen“, sagt SC-DJK-Trainer Thomas Steinhoff, der keine Verletzten beklagt.

Frauen-Oberliga: Ibbenbüren - Everswinkel (So 15 Uhr)

Zum alten Rivalen und Tabellennachbarn reisen die Frauen aus Everswinkel. „Ich rechne wie immer vor diesem Derby mit einem sehr engen Spiel, bei dem die Tagesform entscheidet“, meint Everswinkels Trainerin Franziska Heinz vor der Partie des Dritten gegen den Vierten. Die Gastgeber verfügen über den besten Angriff der Liga, verpatzten aber den Start ins neue Jahr mit einer 19:26-Schlappe in Bergkamen. Die Everswinkelerinnen, die auswärts erst einmal siegten, müssen auf Eva Heitling und Katharina Geukes verzichten.

Frauen-Landesliga: Everswinkel II - Borgholzhausen (Sa 17.45 Uhr)

Eine Woche vor dem Schlager gegen Sassenberg wollen sich die Everswinkelerinnen gegen den Fünften aus Borgholzhausen keine Blöße geben. Angesichts ihrer Heimstärke gelten die Gastgeberinnen als Favorit, haben zudem etwas gutzumachen. „Wir haben im Hinspiel knapp mit 23:24 verloren“, erinnert sich Everswinkels Trainer Uwe Landau, der auf Susan Wagner und Lena Holtstiege verzichten muss. Landau fiel in dieser Woche krankheitsbedingt aus und ließ sich beim Training durch seinen Vorgänger Marvin Sand vertreten.

Frauen-Landesliga: Sassenberg - Roxel (Sa 19 Uhr)

„Gegen uns ist natürlich jeder Gegner extra motiviert“, erklärt VfL-Coach Daniel Haßmann. Ob eine Extraportion Motivation den Gästen aber reichen sollte, um dem souveränen Spitzenreiter Punkte abzunehmen, darf bezweifelt werden. Der BSV steht auf dem vorletzten Rang und geht somit als klarer Außenseiter in die Begegnung in der Herxfeldhalle. Rückenwind bekamen Sassenbergs Handballerinnen durch den sicheren Derby-Sieg in der vergangenen Woche in Harsewinkel – auch wenn Haßmann noch einige Baustellen sah.