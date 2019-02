Was für ein Spieltag für Everswinkels Reserve. Nicht nur, dass sie dank einer überragenden zweiten Halbzeit Borgholzhausen mit 29:16 (12:10) schlug. Als Zugabe gab es die Niederlage von Spitzenreiter Sassenberg.

Dadurch hat das Team von Uwe Landau plötzlich die Chance, durch einen Sieg im Derby nächste Woche an die Spitze zu springen: „Hut ab vor der Leistung meiner Mädels heute. Nach dem Spiel haben wir uns erstmal komisch angeguckt, der Spieltag lief ja wie geschnitten Brot für uns“, staunte Landau.

Die erste Halbzeit lieferte nicht viel Spektakuläres, in einem hart umkämpften Spiel führte Everswinkel meistens knapp.

Beim Stand von 14:12 für Everswinkel kassierte der SC DJK dann gleich zwei Zeitstrafen. Was jetzt folgte, hatte selbst Landau in seiner langen Karriere noch nicht erlebt: Sein Team warf in doppelter Unterzahl drei Tore, kassierte keins und setzte sich im Anschluss auf 21:12 ab – die Entscheidung.

„Hut ab vor meinem Team“, freute sich Landau, der nach dem Spiel tiefstapelte: „Den Klassenerhalt haben wir mit 20:6 Punkten sicher. Jetzt können wir mal schauen, was noch so geht“, freut er sich auf das Topspiel am kommenden Sonntag.

SC DJK: Kleinschnittger, Wellenkötter – Schänzer, Thiemann (je 6), Zepke (4), Bödding (3), Tertilt, Benten (je 2), Erben, König (je 1), Thiele, Dartmann, Kösters.