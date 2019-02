„Wir hätten genau so gut gewinnen können, doch in den letzten fünf Minuten fehlte uns einfach die nötige Konzentration. Die Mannschaft hat klasse gekämpft, Rückschläge gut weggesteckt und alles gegeben“, resümierte Everswinkels Trainerin Franziska Heinz.

Im ersten Abschnitt wechselte die Führung zweier ausgeglichener Teams ständig, mit einem guten Start in Hälfte zwei zog der SC DJK auf 20:17 weg. Ibbenbüren ließ vier Tore am Stück folgen, lag dann meist knapp vorn und hatte am Ende das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite.

Everswinkel: Kluge, Mohr - Silvers (6), Behrens (6/1), Schüler, Stelthove (je 4), Langkamp, Altun (je 2), Große-Schute, Herzberg (je 1), Steinhoff, Zepke, Büscher.